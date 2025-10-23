Presidente Mulino | Noticias sobre el estadio Rico Cedeño ¿estará listo para los campeonatos del 2026?

Las emociones de los campeonatos nacionales de béisbol se viven a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube (TVMAX PANAMÁ).

Panamá/Desde la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, abordó este jueves temas de interés nacional en conferencia de prensa, entre ellos uno que toca el corazón deportivo del país: el futuro del histórico estadio Rico Cedeño de Chitré, cuna de grandes glorias del béisbol juvenil y mayor panameño.

Ante la consulta sobre los más de seis años de espera por la reapertura del coloso herrerano, el mandatario reconoció las dificultades que ha atravesado el proyecto, pero dejó claro su compromiso con reactivar las obras.

“Mira, ese estadio ha dado muchos problemas, pero Pandeportes le ha metido toda la dedicación para sacarlo del marasmo”, expresó el presidente Mulino. “Le he dado instrucciones a Pandeportes para que así sea, tengo todo el empeño en poderlo hacer”.

Mulino cedió la palabra al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien explicó el avance administrativo del proyecto, actualmente bajo un nuevo proceso de adjudicación.

“En el caso del Rico Cedeño, Pandeportes ya resolvió el contrato con el anterior contratista y está en proceso de adjudicar a una nueva empresa para culminar los trabajos. Esperamos que antes del fin de año se pueda dar la orden de proceder. Eso incluye las luces que se perdieron”, detalló Orillac.

En la conferencia se resaltó la tradición beisbolera de la provincia de Herrera, poseedora de más de 16 campeonatos nacionales, y la expectativa de los fanáticos por ver nuevamente actividad en el mítico estadio, en especial en el 2026.

Mulino, realista pero optimista, respondió que el objetivo es avanzar lo más rápido posible, aunque sin prometer fechas exactas:

“No sé si tan pronto como en 2026… Esa remodelación está bastante avanzada, pero abandonada. Cuando uno entra, pasa lo mismo que en Colón: una cosa es lo que se ve y otra lo que se encuentra. No sé si para el campeonato de este año esté lista, pero créanme que haré todo lo posible para lograrlo”.

El estadio Rico Cedeño sigue siendo un símbolo del deporte nacional, testigo de generaciones que forjaron el orgullo beisbolero de Panamá. Las palabras del presidente José Raúl Mulino y del ministro Juan Carlos Orillac alimentan la esperanza de que pronto vuelva a encender sus luces para recibir nuevamente a los héroes del diamante.

