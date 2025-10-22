Copa América de Béisbol 2025| Panamá inicia su preparación para el torneo continental

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol inició esta mañana los entrenamientos de cara a la primera edición de la Copa América 2025, teniendo como fortín la Academia de Béisbol Mariano Rivera y bajo la coordinación del timonel José Mayorga.

El equipo arribó a las instalaciones en Panamá Oeste a eso de las 9:05 de la mañana y tras una reunión del cuerpo técnico hubo conversaciones con los peloteros y luego se iniciaron los entrenamientos, donde soltaron sus brazos, corrieron las bases, tocaron la pelota e hicieron una práctica de bateo.

"Contento, siempre contento de estar con Panamá, iniciamos los entrenamientos con una sola meta, un solo objetivo, clasificar a la siguiente ronda y ganar la Copa América, es a lo que venimos", dijo Mayorga.

En los entrenamientos de esta mañana se dieron cita los coaches del equipo, entre ellos los internacionales Julio Mosquera, Wilfrido Córdoba, Gabriel Luckert, Luis Caballero, Cirilo Cumberbatch y Raúl Domínguez.

El gerente del equipo de cara a la Copa América y el Clásico Mundial, Dámaso Espino estuvo pendiente a los entrenamientos y en sus declaraciones habló de lo importante que es entrenar con la mentalidad de ponerse en buena forma lo más rápido posible, para salir a buscar el campeonato.

"Necesitamos inyectar a nuestros peloteros el sentido de urgencia de salir a entrenar y estar listos para jugar el torneo en 20 días, tenemos que ponernos con la mentalidad de entrenar, jugar y ganar", es lo que buscamos.

A los entrenamientos acudieron 30 peloteros, entre ellos el ex Grandes Ligas y lanzador derecho abridor Jaime Barría que jugó con los Angelinos de Los Ángeles en MLB y en México recientemente en la pelota profesional.

También se presentó el prospecto y receptor Leonardo Bernal de la finca AA de los Cardenales de San Luis, quien dijo sentirse "muy feliz de estar aquí con el equipo de Panamá, no jugaba con la selección nacional desde los 15 años de edad, y me siento muy contento de ser parte de este grupo", sostuvo.

Este jueves 23 de octubre prosiguen los entrenamientos, en la Academia Mariano Rivera desde las 10:00 a.m. de la mañana.

Datos generales

La Copa América de Béisbol es el principal torneo de selecciones de béisbol en América, organizado por WBSC Américas (antes COPABE).

es el principal torneo de selecciones de béisbol en América, organizado por (antes COPABE). Su origen se remonta al Campeonato Panamericano de Béisbol (1985) bajo otro nombre.

(1985) bajo otro nombre. En 2007 se propuso cambiar el nombre oficialmente a “Copa América de Béisbol” .

. La próxima edición se jugará del 13 al 22 de noviembre de 2025 .

. Sedes: Panamá (grupo B) y Venezuela (grupo A).

Panamá (grupo B) y Venezuela (grupo A). Participarán las 12 mejores selecciones americanas por ranking WBSC .

por ranking . Grupo A: Venezuela, República Dominicana, Colombia, Brasil, Curazao, Panamá.

Venezuela, República Dominicana, Colombia, Brasil, Curazao, Panamá. Grupo B: EE.UU., Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, Canadá, México.

EE.UU., Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, Canadá, México. Formato: Fase de grupos, Súper Ronda y Finales.

Historial y relevancia

Esta edición será considerada la primera “oficial” bajo el nombre de Copa América de Béisbol con ese formato.

Algunas ediciones previas, como la de 2008 en Venezuel a, actuaron como clasificatorio para la Copa Mundial de Béisbol .

2008 en a, actuaron como clasificatorio para la . El torneo además sirve para clasificar selecciones hacia otros eventos continentales, como los Juegos Panamericanos y los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

