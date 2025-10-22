La selección de Panamá Sub17 llegó al campamento en tierras árabes

La Selección masculina Sub17, realizará su primer entrenamiento en horas de la noche.

Panamá/La Selección Nacional Masculina Sub17 ya se encuentra en territorios árabes, lista para iniciar la fase final de su preparación.

El equipo desarrollará un campamento de 10 días antes de su participación en la cita mundialista de Catar 2025 Sub17, que se jugará bajo el nuevo formato propuesto por la FIFA.

La travesía para la delegación panameña comenzó el lunes en horas de la tarde. Los jugadores, bajo la dirección de Leonardo Pipino, se dirigieron al Aeropuerto Internacional de Tocumen luego de salir del hotel. En el aeropuerto, fueron recibidos por familiares y viajeros, quienes aprovecharon la oportunidad para desearles éxito a los juveniles.

Tras las horas rutinarias de espera, la Selección Nacional emprendió el vuelo a las 8:00 pm. Su primera parada fue en Turquía, para posteriormente dirigirse al Doha International Airport. La emoción era evidente en las miradas de los jugadores al sentirse cada vez más cerca de lograr el sueño tan deseado de cantar el Himno Nacional y representar la bandera panameña en la máxima justa de la categoría.

Luego de nuevas horas de vuelo, abordaron la conexión final hacia Dubai, en los Emiratos Árabe Unido. Esta ciudad servirá como sede de su preparación en la etapa final.

Para aclimatarse a las condiciones y el clima local, la Selección masculina Sub17 realizará su primer entrenamiento en horas de la noche.

La agenda incluye una serie de partidos amistosos cruciales para afinar los últimos detalles. Los encuentros están programados de la siguiente manera:

• Viernes 24 de octubre contra Burkina Faso.

• 26 de octubre ante la Selección de Uganda.

• 30 de octubre frente a Indonesia.

El gran debut mundialista de Panamá está pautado para el próximo 5 de noviembre ante Irlanda.

SELECCIÓN NACIONAL SUB-17

Convocados para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2025

PORTEROS

Adamir Aparicio - CD Plaza Amador

- CD Plaza Amador David Bonilla - Panamá City FC

- Panamá City FC Daniel Giannoti - Tauro FC

DEFENSAS

Anthony Ramos - CD Plaza Amador

- CD Plaza Amador Joseph Pacheco - CD Plaza Amador

- CD Plaza Amador Shayron Stewart - Bocas FC

- Bocas FC Héctor Brias - CA Fortaleza

- CA Fortaleza Renso Reyes - CA Independiente

- CA Independiente Abraham Salinas - CD Plaza Amador

- CD Plaza Amador Stephen Domínguez - Sporting SM

- Sporting SM Josimar Palacios - Sporting SM

VOLANTES

Pablo Aranda - Sporting SM

- Sporting SM Estevis López - Academia Costa del Este

- Academia Costa del Este Adrián Olivardía - Tauro FC

- Tauro FC Gerson Gordón - Bocas FC

- Bocas FC Jossimar Insturain - Tauro FC

- Tauro FC Héctor Guerra - CA Independiente

- CA Independiente Edgardo Tovares - CD Plaza Amador

- CD Plaza Amador Moisés Richards - Sporting SM

DELANTEROS

Abraham Altamirano - CA Independiente

- CA Independiente Jordan Robles - Alianza FC

Con información de FPF.