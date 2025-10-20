Selección de Panamá: Así fue la participación de los canaleros en el fútbol internacional

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Una productiva jornada vivieron los futbolistas panameños que militan en el extranjero, destacando la participación con goles cruciales, victorias importantes y la consecución de un boleto internacional.

Celebración en Europa y Sudamérica: Los Goleadores

En Europa, el lateral Michael Amir Murillo se sumó a la fiesta de goles del Olympique Marsella, anotando en el triunfo 6-2 de su equipo. A pesar de jugar solo 25 minutos, su gol se concretó en su único disparo a puerta y su rendimiento fue calificado con 6.6. En goles esperados (xG) de 0.58 y recibió una tarjeta amarilla.

La ruta goleadora continuó en el Este del continente, donde Anel Ryce le dio la victoria a su club Chornomorets Odessa 1-0 sobre el Chernigov en Ucrania con su anotación decisiva.

Un defensor que también se vistió de goleador en el futbol de venezuela fue Jiovany Ramos. Su club, Puerto Cabello, derrotó a La Guaira 3-1. Ramos jugó los 90 minutos y consiguió un player rating de 7.5. Su gol fue un cabezazo, siendo este su único disparo a puerta. A pesar de que sus goles esperados (xG) era de 0.23, la calidad de su disparo se reflejó en su tiros a meta (xGOT) de 0.92.

Cruzando el Atlántico, el delantero Azarías Londoño (U. Católica) también dejó su marca, anotando en el empate de su equipo contra Libertad. Londoño jugó los 90 minutos y fue una amenaza ofensiva, sumando 3 disparos totales (dos de ellos a puerta) y acumulando un elevado goles esperados (xG) de 0.90. Además, tuvo 7 toques dentro del área rival.

Clasificación Histórica y Solidez Defensiva

En la Major League Soccer (MLS), el Capi Aníbal Godoy y su equipo San Diego lograron un hito al conseguir el boleto a la Liga de Campeones de Concacaf. San Diego aseguró su clasificación tras vencer 4-0 a Portland, encuentro en el que Godoy fue titular por 67 minutos. Actualmente, San Diego acumula 63 puntos en la Conferencia Oeste.

La solidez defensiva de los panameños también fue notable en Europa. César Blackman disputó los 90 minutos en la victoria 2-0 del Slovan ante Spartak Trnava por la Primera de Eslovaquia. Su actuación fue fundamental, ganando 10 duelos, recuperando 4 balones e interceptando 3. Recibió 7 faltas a su favor.

Otro defensor con una valoración alta fue Andrés Andrade (LASK), con un player rating de 7.7 tras jugar los 90 minutos. Su aporte defensivo incluyó 8 despejes y un alto porcentaje de duelos terrestres ganados (6/7, 86%). También fue preciso en sus pases (20/27, 74%).

Además de su gol, el zaguero Jiovany Ramos demostró solidez defensiva para Puerto Cabello. El panameño ganó el 100% de sus duelos aéreos (2/2), acertó en 2 de 3 tackles (67%), e interceptó el balón 2 veces.

Actividad en México y Sudamérica

En la Liga MX, Adalberto Carrasquilla ("Coco") fue titular por 64 minutos en el empate 1-1 de Pumas contra Monterrey. "Coco" contribuyó creando una oportunidad de gol, logrando 21 de 26 pases precisos, y recuperando 6 balones.

Por su parte, José Luis Rodríguez ("Puma") ingresó al minuto 65 en el empate 2-2 de Juárez ante Pachuca. Rodríguez sumó un disparo desde fuera del área y recibió una tarjeta amarilla.

En Chile, Cecilio Waterman jugó 85 minutos en la victoria 1-0 de Coquimbo Unido sobre Colo Colo. Aunque su calificación fue de 6.3, el delantero completó un drible exitoso (1/1) y se destacó en los duelos aéreos (2/3 ganados, 67%).

Finalmente, Tomás Rodríguez fue titular los 90 minutos para Monagas en la derrota 2-0 ante Zamora FC. Rodríguez, tuvo una destacada actuación en el drible, completando 5 de 5 intentos exitosos (100%) y ganando 9 de 13 duelos terrestres (69%). Registró 2 disparos totales.