Selección de Panamá femenina prepara su viaje hacia Perú

La delegación tiene previsto su arribo a la ciudad de Chincha durante la mañana del miércoles 22 de octubre.

Panamá/La Selección Mayor Femenina de Panamá ha finalizado su preparación en suelo patrio y se encuentra lista para iniciar su viaje a Perú, donde encarará un campamento de entrenamiento culminando con un amistoso internacional contra la selección local.

El equipo, bajo la dirección técnica de Toña Is, viajó con el objetivo primordial de consolidar conceptos tácticos y buscar nuevas piezas clave con miras a las próximas eliminatorias mundialistas.

Último entrenamiento y logística de viaje

El pasado lunes 20 de octubre, el conjunto panameño completó su único y último entrenamiento en territorio nacional, llevando a cabo la sesión en el Estadio Rommel Fernández. La delegación que viajó está conformada por un total de 19 jugadoras.

La travesía hacia el campamento se inició este martes 21 de octubre. La logística indica que la selección voló inicialmente a la ciudad de Lima, Perú, donde el grupo pasaría la noche antes de continuar su recorrido. El traslado final hacia la ciudad de Chincha se realizará vía terrestre el miércoles 22 de octubre, esperando arribar a su destino en horas de la mañana. Una vez en Chincha, la Selección Mayor mantendrá un riguroso régimen de entrenamientos de cara al compromiso.

Objetivos tácticos y búsqueda de perfiles

La estratega nacional, DT Toña Is, detalló los propósitos estratégicos de este concentrado en Perú, enfatizando que no solo buscan consolidar el trabajo realizado, sino también identificar nuevo talento. "Estamos buscando perfiles de futbolistas que nos puedan aportar. La queremos ver también en contexto selección", manifestó la seleccionadora.

En cuanto al rendimiento colectivo, la DT señaló en conferencia de prensa que los objetivos se centran en lo que han estado trabajando hasta el momento. Su meta es clara: ver al equipo "todavía mucho más fuerte y mejorando en conceptos" ya establecidos.

El compromiso con el Mundial: La voz de Quintero

La volante Aldrith Quintero, en representación del plantel, enfatizó la importancia de este ciclo de preparación y las metas a largo plazo del equipo. Para Quintero, vestir la camiseta de Panamá es un motivo de "orgullo".

La jugadora reconoció la alta exigencia de la competencia venidera, destacando que para la eliminatoria próxima "todos los partidos son difíciles, no importa el rival". No obstante, el compromiso con la bandera es firme. Quintero sentenció que el equipo tiene la clara meta de regresar a la máxima cita global: "Es una obligación volver al siguiente Mundial y ese es el objetivo que tenemos".

Respecto a la clave del éxito que ha acompañado al equipo en los compromisos recientes, Quintero resaltó la confianza y la unidad interna. "Tenemos confianza cada una a la otra. No importa donde juegue. Eso es lo que nos está ayudando a mejorar", aseguró la volante panameña.

El amistoso contra Perú se disputará el próximo martes 28 de octubre, a las 4:00 pm, en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. Este encuentro será una prueba fundamental para evaluar los conceptos trabajados y los nuevos perfiles antes de los retos clasificatorios.