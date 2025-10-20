Selección de Panamá Sub17 | Leonardo Pipino presentó a los mundialistas que viajarán a Catar

El Mundial Sub17 de Catar 2025 lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX.

Panamá/El futuro del fútbol panameño ha sido revelado. El entrenador de la Selección Sub-17 de Panamá, Leonardo Pipino, ha finalizado la lista de 21 jugadores que tendrán el honor de vestir la camiseta nacional en la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.

El equipo juvenil no pierde tiempo y tiene programado viajar esta misma noche (octubre 20, 2025) rumbo a su primera parada internacional: Emiratos Árabes Unidos.

La escuadra panameña realizó esta mañana su último entrenamiento en suelo patrio antes de emprender su campamento de preparación mundialista. Los dirigidos por el DT Pipino pasarán alrededor de 12 días en Emiratos Árabes Unidos, donde pondrán a prueba su potencial en tres partidos amistosos de alto nivel contra selecciones también clasificadas al certamen de Catar.

Otras noticias: Selección de Panamá: Así fue la participación de los canaleros en el fútbol internacional

AGENDA DE FOGUEO INTERNACIONAL:

• Burkina Faso (24 de octubre)

• Uganda (26 de octubre)

• Indonesia (30 de octubre)

El Debut en Doha y la Fase de Grupos

Una vez finalizada la preparación, el equipo viajará el 1 de noviembre directamente a territorio mundialista, Catar, para afinar los últimos detalles. El torneo, que se disputará del 3 al 27 de noviembre, verá a Panamá debutar en el Grupo J.

El primer gran desafío de los canaleros será el 5 de noviembre contra la Sub-17 de Irlanda, en la Cancha 3 del Aspire Zone en Doha.

Posteriormente, la agenda se intensifica:

• Segundo partido: Sábado 8 de noviembre frente a la Sub-17 de Paraguay, en la Cancha 4 del Aspire Zone.

• Cierre de Fase de Grupos: Martes 11 de noviembre contra la Sub-17 de Uzbekistán, en la Cancha 1 del Aspire Zone.

La Convocatoria Definitiva

La lista de convocados está compuesta por jugadores que militan en diversos clubes de Panamá, destacando la presencia de porteros como Adamir Aparicio (CD Plaza Amador) y Daniel Giannoti (Tauro FC).

En la defensa, figuran nombres como Anthony Ramos y Joseph Pacheco (ambos del CD Plaza Amador), mientras que en el mediocampo resaltan Estevis López (Academia Costa del Este) y Gerson Gordón (Bocas FC).

Finalmente, los delanteros encargados de llevar el gol son Abraham Altamirano (CA Independiente) y Jordan Robles (Alianza FC).

Otras noticias: Selección de Panamá | Conoce a las convocadas para enfrentar a Perú

PORTEROS

Adamir Aparicio (CD Plaza Amador)

David Bonilla (Panamá City FC)

Daniel Giannoti (Tauro FC)

DEFENSAS

Anthony Ramos (CD Plaza Amador)

Joseph Pacheco (CD Plaza Amador)

Shayron Stewart (Bocas FC)

Héctor Brias (CA Fortaleza)

Renso Reyes (CA Independiente)

Abraham Salinas (CD Plaza Amador)

Stephen Domínguez (Sporting SM)

Josimar Palacios (Sporting SM)

VOLANTES

Pablo Aranda (Sporting SM)

Estevis López (Academia Costa del Este)

Adrián Olivardía (Tauro FC)

Gerson Gordón (Bocas FC)

Jossimar Insturain (Tauro FC)

Héctor Guerra (CA Independiente)

Edgardo Tovares (CD Plaza Amador)

Moisés Richards (Sporting SM)

DELANTEROS

Abraham Altamirano (CA Independiente)

Jordan Robles (Alianza FC)

Otras noticias: La selección femenina de Panamá pactó partido amistoso de corte internacional