La selección femenina de Panamá pactó partido amistoso de corte internacional

Panamá/La Selección Mayor Femenina de Panamá se prepara para un enfrentamiento internacional que forma parte de su intensa agenda de 2025 y 2026, con el objetivo máximo de alcanzar la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció que el equipo nacional disputará un importante partido amistoso contra su similar de Perú. Este encuentro, programado para la próxima Fecha FIFA, se llevará a cabo en condición de visitante.

El choque deportivo entre panameñas y peruanas está fijado para el martes 28 de octubre. La hora de inicio del encuentro será a las 4:00 p.m.. La sede elegida para esta contienda de alto nivel es el Estadio Félix Castillo Tardío, ubicado en la ciudad de Chincha, Perú. Este compromiso amistoso se suma a una serie de duelos internacionales que el equipo ha sostenido a lo largo del año.

De hecho, el partido contra Perú será el séptimo amistoso internacional que la Selección Femenina de Panamá dispute en el transcurso de este 2025. Previamente, las jugadoras nacionales han participado en dobles encuentros ante importantes selecciones, incluyendo a Bolivia, Australia y Venezuela. Esta seguidilla de partidos tiene un propósito claro: servir de fundamental preparación y rodaje para el equipo de cara a los desafíos futuros.

El reto más inmediato y significativo que enfrenta Panamá es la Clasificatoria Concacaf W 2025/2026. Estos Clasificatorios son la ruta que define a los equipos de la región que obtendrán su boleto para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

El elenco nacional ha sido posicionado estratégicamente como cabeza de serie dentro del Grupo E de la clasificatoria. Sus rivales en esta fase de grupos incluyen a las selecciones de Cuba, San Cristóbal y Nieves, Curazao y Aruba.

El camino hacia Brasil 2027 comenzará para Panamá a finales de 2025, con un debut crucial. El domingo 30 de noviembre de 2025, la selección femenina panameña tendrá su primer compromiso, enfrentándose a la selección femenina de Curazao en calidad de visitante.

La fase de grupos continuará en 2026 con una serie de encuentros clave. El segundo partido de la fase de grupos está programado para el miércoles 4 de marzo de 2026, donde Panamá volverá a jugar fuera de casa, esta vez ante San Cristóbal y Nieves.

Posteriormente, la afición panameña tendrá la oportunidad de ver a su selección jugar en casa. El tercer partido de la ronda de grupos se disputará el jueves 9 de abril de 2026. En este encuentro, la selección panameña recibirá a Aruba. Finalmente, Panamá cerrará su participación en la fase de grupos jugando también en casa. El encuentro que marca el cierre de esta etapa se llevará a cabo el viernes 17 de abril de 2026, donde el equipo se medirá a la selección femenina de Cuba.

En resumen, la selección femenina se prepara intensamente con el amistoso del 28 de octubre en Chincha, Perú, con la mente puesta en asegurar una plaza en el Mundial de 2027 a través del Grupo E de la Clasificatoria Concacaf W.

