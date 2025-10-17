Orlando Mosquera fue el mejor calificado en el empate del Al Fayha y Al Ittihad

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El guardameta panameño Orlando Mosquera volvió a brillar en el fútbol de Arabia Saudita, siendo la gran figura del Al Fayha en el empate 1-1 ante el Al Ittihad, club donde juega el astro francés Karim Benzema.

Su destacada actuación lo llevó a recibir la mayor calificación del encuentro, consolidándose como uno de los porteros más regulares del torneo. El climax llegó a su punto más alto luego de la atajada del panameño al tiro penal cobrado por Karim Benzema al minuto 87.

Una actuación de clase internacional

Según el portal especializado Flashscore, Mosquera fue el jugador mejor valorado del partido, con una puntuación de 8.1. En los 90 minutos que disputó, el panameño registró cinco atajadas clave, solo un gol recibido y logró evitar 1.66 goles esperados (xGOT), demostrando una vez más su agilidad y lectura del juego.

En la distribución del balón, completó 25 de 31 pases (81% de precisión), incluyendo seis pases largos acertados de doce intentos y una entrega en el último tercio de 33%. También realizó una despeje defensiva y acumuló 51 toques de balón, reflejando su participación activa en la salida del equipo. Además, se mostró seguro en el control del área, con 13 saques con la mano efectivos, mostrando autoridad en cada intervención.

Mosquera mantiene su nivel tras las eliminatorias mundialistas

El portero del Al Fayha viene de una gran doble fecha con la Selección de Panamá en las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. En esos compromisos, los dirigidos por Thomas Christiansen derrotaron 0-1 a El Salvador en el Estadio Cuscatlán y empataron 1-1 ante Surinam en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Su desempeño fue fundamental para sostener la solidez defensiva del conjunto panameño, confirmando su papel como una pieza de confianza para el cuerpo técnico nacional.

Próximo desafío del Al Fayha

El Al Fayha FC regresará al terreno de juego el 23 de octubre, cuando enfrente al Al Taawon, en duelo correspondiente a la Saudi Pro League.

Tras cinco fechas disputadas, el equipo se ubica en el noveno puesto de la tabla con 8 puntos, producto de dos victorias, dos empates y una derrota. Con su rendimiento, Orlando Mosquera continúa elevando su perfil como uno de los porteros más consistentes del fútbol asiático y uno de los pilares del presente y futuro de la Selección de Panamá.

