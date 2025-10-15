Selección de Panamá: Así está la tabla de posiciones en el Grupo A en las eliminatorias Concacaf

Los partidos del mes de noviembre Guatemala vs Panamá (13 de noviembre) y Panamá vs El Salvador (18 de noviembre) EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio 96.5 fm, TVN Pass y el canal de Youtube de TVMAX.

Panamá/El Grupo A de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf 2026 está que arde. Luego de disputarse la cuarta jornada, la Selección de Panamá igualó nuevamente y dejó escapar la oportunidad de tomar el liderato en solitario.

A falta de dos fechas para el cierre de esta fase, el panorama sigue completamente abierto y cualquier tropiezo podría costar caro en la lucha por avanzar.

Actualmente, Surinam y Panamá comparten la cima con 6 puntos cada uno. Ambos tienen un registro idéntico de 1 victoria, 3 empates y ninguna derrota, además de la misma diferencia de goles (+1). Sin embargo, los surinameses son líderes del grupo por tener mayor cantidad de goles anotados (4 contra 3 de Panamá).

En la tercera posición aparece Guatemala con 5 puntos, todavía con opciones reales de clasificación, mientras que El Salvador cierra la tabla con 3 unidades, ya sin margen de error. La paridad en el grupo refleja la tensión de una eliminatoria donde ningún rival ha mostrado un dominio claro y cada punto vale oro.

El calendario de noviembre será decisivo para el futuro de Panamá. El 13 de noviembre, la Selección Nacional visitará a Guatemala en un duelo clave por la parte alta de la tabla. Cinco días después, el 18 de noviembre, el elenco canalero cerrará la fase jugando en casa ante El Salvador, en lo que podría ser la última oportunidad para consolidar su clasificación y reencontrarse con su mejor versión futbolística.

El técnico Thomas Christiansen sabe que su equipo debe dar un golpe de autoridad. La Selección de Panamá ha mostrado orden y solidez defensiva, pero necesita reencontrarse con el gol y la contundencia que la caracterizó en etapas anteriores. Con todo por decidir, los dos partidos de noviembre se perfilan como auténticas finales en las que la Marea Roja deberá demostrar que sigue siendo una potencia de la región.

