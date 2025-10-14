EN VIVO| Panamá vs Surinam: Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y YouTube (TVMAX PANAMÁ)

Panamá/Todo está listo para una batalla clave dentro del Grupo A de la Ronda Final de las Eliminatorias al Mundial 2026. Panamá y Surinam se vuelven a encontrar, esta vez en la cuarta jornada del certamen clasificatorio, en un partido que se realiza en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez y que puedes ver a través TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube (TVMAX PANAMÁ).

Ambas selecciones han tenido caminos similares dentro de esta instancia. Desde su primer duelo, el pasado 4 de septiembre, que terminó en empate 0-0, los conjuntos panameño y surinamés hilvanaron una victoria y un empate cada uno. Estas marcas les dejan en los primeros puestos del Grupo A con cinco puntos cada uno.

La importancia de este cotejo radica en que la selección ganadora se colocará sola en el comando de la agrupación; una posición privilegiada a falta de dos jornadas para que terminen las eliminatorias mundialistas.

El sistema de competencia asegura la clasificación a la próxima Copa del Mundo, de los líderes de los tres grupos en pugna. Es por ello que el triunfo es primordial para los panameños y surinameses que tienen la oportunidad de alcanzar la meta de forma directa. En caso de una derrota, esto crearía incertidumbre ya que reduce la posibilidad de conseguir un pase directo, aunque queda la opción de ser uno de los dos mejores segundos lugares de la ronda e ir a la disputa del repechaje.

"Hemos trabajado para mejorar lo que vimos en septiembre. El grupo está unido, con una sonrisa, disfrutando del proceso. Pero eso no significa que el partido vaya a ser fácil; hay que competir y tener paciencia, porque no siempre se gana en el minuto 5, también vale hacerlo en el 85", expresó el técnico de la selección panameña Thomas Christiansen, en la víspera del partido.

Para los surinameses, el juego ante los panameños será una “batalla infernal en la boca del lobo”.

“Sabemos dónde venimos a jugar. Esta será una batalla infernal, pero estamos preparados”, indicó el sitio DWT Online al citar a una fuente de la Selección de Surinam.

La vuelta del capitán panameño Aníbal Godoy, tras cumplir una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, y la baja por lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha de José 'Coto' Córdoba son las novedades que presenta el combinado canalero para este encuentro.

