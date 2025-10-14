Panamá vs Surinam| Estadísticas del primer tiempo del partido de eliminatorias mundialistas
Panamá/La selección de Surinam da la sorpresa al término de los primeros 45 minutos, imponiéndose 1-0 ante Panamá, con gol de Richonell Margaret (21') en el marco de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. A pesar de que el conjunto canalero dominó la posesión del balón con un contundente 68,5%, fue el cuadro surinamés el que logró capitalizar en el marcador.
Panamá controló el ritmo del partido, pero se mostró impreciso en los duelos individuales, ganando apenas el 44,7% frente al 50,0% de Surinam. La diferencia fue aún más marcada en los balones aéreos, donde los surinameses se impusieron con un 64,3% de efectividad, mientras que Panamá solo logró el 25%.
En labores defensivas, Surinam también mostró mayor intensidad, con 9 intercepciones frente a las 4 del equipo dirigido por Thomas Christiansen. Además, el conjunto centroamericano generó más peligro desde el balón parado, acumulando 4 tiros de esquina, aunque sin lograr traducir esa superioridad en goles.
A pesar de no tener la pelota, Surinam ha sido más efectivo en sus acciones ofensivas y defensivas, dejando a Panamá con la tarea pendiente de revertir el marcador en la segunda mitad.
A continuación desglosamos en números lo ocurrido en el primer tiempo
Posesión
- Panamá: 68,5%
- Surinam: 31,5%
Porcentaje de duelos individuales ganados
- Panamá: 44,7%
- Surinam: 50,0%
Duelos aéreos ganados
- Panamá: 25,0%
- Surinam: 64,3%
Intercepciones
- Panamá: 4
- Surinam: 9
Fuera de juego
- Panamá: 0
- Surinam: 2
Tiros de esquina
- Panamá: 4
- Surinam: 1