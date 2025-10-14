Panamá vs Surinam| Estadísticas del primer tiempo del partido de eliminatorias mundialistas

Panamá/La selección de Surinam da la sorpresa al término de los primeros 45 minutos, imponiéndose 1-0 ante Panamá, con gol de Richonell Margaret (21') en el marco de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. A pesar de que el conjunto canalero dominó la posesión del balón con un contundente 68,5%, fue el cuadro surinamés el que logró capitalizar en el marcador.

Panamá controló el ritmo del partido, pero se mostró impreciso en los duelos individuales, ganando apenas el 44,7% frente al 50,0% de Surinam. La diferencia fue aún más marcada en los balones aéreos, donde los surinameses se impusieron con un 64,3% de efectividad, mientras que Panamá solo logró el 25%.

En labores defensivas, Surinam también mostró mayor intensidad, con 9 intercepciones frente a las 4 del equipo dirigido por Thomas Christiansen. Además, el conjunto centroamericano generó más peligro desde el balón parado, acumulando 4 tiros de esquina, aunque sin lograr traducir esa superioridad en goles.

A pesar de no tener la pelota, Surinam ha sido más efectivo en sus acciones ofensivas y defensivas, dejando a Panamá con la tarea pendiente de revertir el marcador en la segunda mitad.

A continuación desglosamos en números lo ocurrido en el primer tiempo

Posesión

Panamá: 68,5%

68,5% Surinam: 31,5%

Porcentaje de duelos individuales ganados

Panamá: 44,7%

44,7% Surinam: 50,0%

Duelos aéreos ganados

Panamá: 25,0%

25,0% Surinam: 64,3%

Intercepciones

Panamá: 4

4 Surinam: 9

Fuera de juego

Panamá: 0

0 Surinam: 2

Tiros de esquina