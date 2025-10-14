TVN plus En vivo

Ismael Díaz y Fidel Escobar dan declaraciones tras el empate de Panamá ante Surinam

Las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 continúan con los partidos de Panamá ante Guatemala (13 de noviembre) y El Salvador (18 de noviembre) que podrás ver por TVMAX, TVN; TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube (TVMAX PANAMÁ)

14 de octubre 2025 - 22:45

Panamá/Los jugadores de la selección panameña, Ismael Díaz y Fidel Escobar, comentan sobre lo ocurrido en el estadio Rommel Fernández en ese partido de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

ismael diaz Fidel Escobar selección de Panamá Surinam Panama vs Surinam eliminatorias Concacaf Eliminatorias mundialistas
