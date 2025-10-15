Conferencia de prensa de Thomas Christiansen luego del partido Panamá vs Surinam

Las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 continúan con los partidos de Panamá ante Guatemala (13 de noviembre) y El Salvador (18 de noviembre) que podrás ver por TVMAX, TVN; TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube (TVMAX PANAMÁ)

Conferencia de prensa de Thomas Christiansen luego del partido Panamá vs Surinam / TVMAX
TVMAX
15 de octubre 2025 - 00:05

Panamá/El director técnico de la selección panameña, Thomas Christiansen, valoró el esfuerzo de sus dirigidos, pero lamentó no haber podido conseguir la victoria de local en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

