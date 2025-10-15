Selección de Panamá | Así fue la evaluación de cada jugador canalero

Los partidos del mes de noviembre Guatemala vs Panamá (13 de noviembre) y Panamá vs El Salvador (18 de noviembre) EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio 96.5 fm, TVN Pass y el canal de Youtube de TVMAX.

Panamá/Las estadísticas detalladas de la selección de Panamá revelan un partido de contrastes, donde la eficiencia de algunos revulsivos brilló con luz propia, mientras la falta de contundencia del ataque titular dejó una sombra de frustración en el desempeño general del equipo.

Flashscore evaluó jugador por jugador y aquí les mostramos los resultados:

El atacante Ismael Díaz se erigió como la figura más determinante, a pesar de jugar solo 33 minutos. Con una calificación de 7.9, la más alta del plantel, Díaz concretó un gol y demostró una altísima precisión en pases (20 de 22, 91%). Sus goles esperados (xG) fue de 0.85, indicando la calidad de su única finalización a puerta.

Drama en la Ofensiva: Fajardo, el Goleador Frustrado

El delantero José Fajardo, quien disputó los 90 minutos, fue el centro de la producción ofensiva, pero también de las mayores decepciones. Fajardo fue el jugador que más peligro generó, registrando el xG más alto del equipo con 1.26. Realizó un total de 6 remates, todos ellos dentro del área, incluyendo 3 disparos de cabeza. Sin embargo, la estadística más dolorosa para el cuerpo técnico es que Fajardo falló cuatro grandes oportunidades de gol, lo cual afectó su calificación final (5.5).

Otro al ataque, Édgar Yoel Barcenas, quien jugó 57 minutos, también tuvo dificultades para capitalizar sus chances, fallando una gran oportunidad de gol y sin completar regates exitosos (0/1).

A pesar de las dificultades, el impacto desde el banquillo fue notable, especialmente con la fugaz pero efectiva aparición de Azarías Londono, quien en apenas 4 minutos logró registrar una asistencia y crear una gran oportunidad de gol. Su porcentaje de pases precisos fue impecable (5/5, 100%).

El Control del Mediocampo: Puma lidera la Máquina de Pases

El centro del campo panameño mostró solidez, con José Luis Rodríguez (Puma) destacándose con una calificación de 7.4. En 72 minutos, Puma no solo mantuvo una alta precisión de pases (27/31, 87%) y en el tercio final (16/19, 84%), sino que también fue un motor en el duelo individual, ganando el 67% de sus duelos terrestres (4/6) y aéreos (2/3). Además, completó cuatro de cinco regates exitosos (80%).

Cristian Martínez (7.3 de rating) y Adalberto Carrasquilla (7.2) fueron esenciales en la distribución. Martínez sumó la única "gran oportunidad creada" por un titular, mientras que Carrasquilla fue el jugador con más touches del mediocampo (83) y se involucró en la mayor cantidad de duelos (14).

Murillo y Davis: Baluartes Defensivos con Proyección Ofensiva

La línea defensiva no solo cumplió su rol de contención, sino que también aportó significativamente a la transición ofensiva. Michale Amir Murillo se destacó con una calificación de 7.6, liderando a los defensores. Murillo creó dos grandes oportunidades de gol y ganó 7 de 11 duelos terrestres (64%).

Eric Davis (7.5 de rating) fue una fuente constante de pases y centros, con una precisión de pases sobresaliente del 92% (57/62). Davis intentó 20 centros, completando 6 de ellos (30%), y tuvo el xA (asistencias esperadas) más alto entre los titulares con 0.38.

En la portería, Orlando Mosquera (6.8 de rating) demostró su valor pese al gol encajado. Realizó 3 atajadas y, según la estadística de goles prevenidos, evitó 1.09 goles, lo que subraya su intervención positiva bajo los tres palos.

En resumen, aunque Panamá mostró un robusto control del balón en el centro del campo y seguridad defensiva, la actuación de Ismael Díaz y la eficacia de Londono resaltan la necesidad de mejorar la definición en los delanteros que gozaron de mayor tiempo en el campo.

