Cecilio Waterman reflexiona sobre lo ocurrido en el partido Panamá vs Surinam

Las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 continúan con los partidos de Panamá ante Guatemala (13 de noviembre) y El Salvador (18 de noviembre) que podrás ver por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube (TVMAX PANAMÁ).

Cecilio Waterman reflexiona sobre lo ocurrido en el partido Panamá vs Surinam / TVMAX
TVMAX
14 de octubre 2025 - 23:59

Panamá/El delantero panameño, Cecilio Waterman, da sus apreciaciones de lo ocurrido en el partido realizado en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez y su implicación para el resto de las eliminatorias mundialistas.

Temas relacionados

Cecilio Waterman selección de Panamá Surinam Panama vs Surinam eliminatorias Concacaf Eliminatorias mundialistas
