Selección de Panamá en las eliminatorias concacaf | ¿Cuál es la situación de los dirigidos por Thomas Christiansen?

Panamá/La última ronda de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 entra en su punto más caliente. Tres grupos, miles de sueños en disputa y solo los mejores avanzarán a la cita mundialista que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

En el Grupo A, la Selección de Panamá encara una fase decisiva donde no hay margen para el error: dos partidos que definirán si continúa su camino al Mundial o si se queda a las puertas del objetivo.

El panorama no podría ser más cerrado. Surinam lidera el grupo con 6 puntos, los mismos que Panamá, aunque con mejor registro ofensivo (4 goles a favor frente a 3 de los canaleros). En la tercera posición aparece Guatemala con 5 puntos, mientras que El Salvador cierra la tabla con 3 unidades. Ninguno está matemáticamente eliminado, pero todos saben que noviembre será un mes de definición absoluta.

El formato de competencia deja poco espacio para los tropiezos: solo los primeros lugares de cada grupo avanzan de forma directa, mientras que los dos mejores segundos obtendrán un cupo al repechaje continental, una última oportunidad de clasificar al Mundial. En ese contexto, cada gol, cada punto y cada detalle táctico pueden marcar la diferencia.

El calendario final del Grupo A promete emociones fuertes. El 13 de noviembre, Surinam recibirá a El Salvador, mientras que Panamá visitará a Guatemala en un duelo directo por la clasificación. Cinco días después, el 18 de noviembre, la Marea Roja cerrará en casa frente a El Salvador, mientras que Guatemala hará lo propio ante Surinam, en una jornada que podría cambiar por completo el destino del grupo.

La Selección de Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, llega invicta con un balance de una victoria y tres empates, pero necesita más contundencia ofensiva. Su defensa ha sido una de las más sólidas del grupo, sin embargo, la falta de gol ha impedido asegurar triunfos clave. Con figuras de experiencia internacional y una base consolidada, Panamá confía en que el empuje de su afición y la madurez del plantel sean suficientes para dar el paso decisivo.

¿Qué necesita Panamá para clasificar al Mundial 2026?

A falta de dos jornadas, la situación en el Grupo A está así:

El calendario final: dos fechas, un solo boleto

La definición llegará en noviembre con los siguientes partidos:

🗓️ 13 de noviembre: Surinam vs El Salvador | Guatemala vs Panamá

Surinam vs El Salvador | Guatemala vs Panamá 🗓️ 18 de noviembre: Panamá vs El Salvador | Guatemala vs Surinam

Solo los primeros lugares de cada grupo avanzan de forma directa al Mundial 2026, mientras que los dos mejores segundos lugares irán al repechaje continental.

¿Qué necesita Panamá para clasificar directamente?

Si gana sus dos partidos, terminará con 12 puntos. Pero si Surinam también gana sus dos encuentros, ambos quedarían igualados con 12 puntos. En ese caso, el primer lugar se definirá por diferencia de goles y goles a favor, ya que el enfrentamiento directo entre ambos fue un empate 0-0. Si Panamá gana sus dos juegos con buena diferencia de goles, y Surinam no logra victorias amplias, el equipo canalero podría quedarse con el liderato. Si empata en Guatemala y gana en casa, dependerá de que Surinam deje puntos en el camino para tomar la punta del grupo.

Y si no termina primero…

Si Panamá no logra el primer puesto, todavía podría avanzar al repechaje continental.

Para ello debe ubicarse entre los dos mejores segundos lugares de los tres grupos (A, B y C).

Eso significa que incluso con 8 o 9 puntos, y una buena diferencia de goles, Panamá podría seguir vivo en el camino al Mundial, pero la selección de Costa Rica no debe sumar puntos en el grupo C donde actualmente tiene 6 puntos y una mejor diferencia de goles que Panamá +3.

El golaverage, la clave del grupo

En este cierre, cada gol contará. Con ambos equipos igualados en puntos y diferencia de goles, el desempate podría decidirse por la cantidad total de goles anotados. Por eso, Panamá no solo debe ganar, sino hacerlo con contundencia, especialmente ante El Salvador, rival que llega con la defensa más débil del grupo.

La hora de la verdad

El equipo dirigido por Thomas Christiansen llega invicto, con una base sólida y una defensa confiable, pero con una deuda pendiente en ataque. Las oportunidades están ahí, y la clasificación depende enteramente del rendimiento en esta doble jornada.

Panamá no solo necesita victorias: necesita convencer, dominar y marcar. Cada balón, cada gol y cada minuto de noviembre serán decisivos para mantener viva la ilusión de volver a un Mundial de Fútbol.