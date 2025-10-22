Selección de Panamá: Thomas Christiansen viajó a Guatemala para inspeccionar 'El Trébol'

Sintoniza los partidos de la Selección de Panamá ante Guatemala y El Salvador los días 13 y 18 de noviembre, a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. respectivamente, por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX (solo en Panamá).

Panamá/En medio de una creciente expectativa y con el objetivo de cuidar cada detalle antes de un partido crucial, el técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, realizó una visita de inspección al Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido popularmente como El Trébol, escenario donde el próximo 13 de noviembre se disputará el duelo ante Guatemala, correspondiente a la quinta fecha de las eliminatorias mundialistas de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Según fotografías difundidas en redes sociales el martes 21 de octubre de 2025, el estratega danés fue visto recorriendo el terreno de juego, evaluando el estado del césped y las condiciones generales del recinto.

Una acción que refleja la seriedad y planificación meticulosa con la que Panamá encara este compromiso decisivo, consciente de que cada detalle puede marcar la diferencia en la lucha por el boleto mundialista.

Un duelo con aroma a final

El panorama del Grupo A no podría estar más apretado. Surinam lidera la clasificación con 6 puntos y una diferencia de 4 goles, mientras que Panamá, con la misma cantidad de unidades, ocupa el segundo lugar por tener 3 goles a favor. Muy cerca, Guatemala se mantiene en la tercera posición con 5 puntos, y El Salvador completa la tabla con 3 unidades.

Bajo este contexto, el enfrentamiento entre Guatemala y Panamá se presenta como una auténtica final. Una victoria panameña podría consolidar su liderato y dejar el camino prácticamente despejado hacia la siguiente fase. Sin embargo, los guatemaltecos llegan motivados por el apoyo de su afición en El Trébol, un estadio de dimensiones reducidas pero de ambiente intenso, donde el calor del público local suele pesar.

Mentalidad ganadora

Christiansen sabe que el reto no será sencillo, pero su enfoque táctico y su experiencia internacional han sido claves para mantener a la Selección de Panamá en la pelea. La visita al estadio guatemalteco simboliza algo más que una simple inspección: es una muestra de compromiso, estrategia y respeto por el rival.

El jueves 13 de noviembre, en El Trébol, no solo se jugarán tres puntos: se pondrá en juego buena parte del futuro de Panamá rumbo al Mundial 2026, en un duelo que promete emociones, intensidad y fútbol al más alto nivel de la región.

