Copa América de Béisbol 2025| Panamá confirma fecha de inicio para entrenamientos previos al torneo continental

El estadio Mariano Rivera de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, es una de las dos sedes asignadas para ese certamen.

Panamá/La Preselección de Panamá está próxima a iniciar su preparación previa a la Copa América de Béisbol que se realizará del 13 al 22 de noviembre en Venezuela y Panamá.

En una entrevista realizada al manager de Panamá, José Mayorga, en el Podcast Fedebeis, difundido por el canal de YouTube Fedebeis Zone, se anunció que los entrenamientos comenzarán este miércoles 22 de octubre en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera.

"Sabemos que vamos a tener alrededor de 20 días para los entrenamientos", precisó Mayorga. "Sabemos que tenemos jugadores en ligas de invierno a los que hemos estado dando seguimiento. Sabemos que son 27 los que van a estar en el roster. Es algo difícil para nosotros, pero confío en el trabajo que haremos y en el cuerpo técnico que tenemos para que podamos hacer la mejor elección para tener un buen desempeño y lograr el campeonato."

La preselección panameña está integrada por 32 jugadores. Las prácticas se iniciarán con los que estén disponibles en estos momentos y se espera que, poco a poco, se incorporen aquellos que están en equipos de ligas invernales que se encuentran activas en estos momentos, como las de República Dominicana; México, Venezuela y Nicaragua.

"Esperamos poder contar con todos. Sabemos la magnitud de esas ligas, sabemos lo importante que es para ellos, la exposición que ellos tienen, el nivel que tienen y que esos equipos los necesitan para lograr sus objetivos", recalcó. "Eso lo respetamos. Creo que, al final del día, si están en sus ligas es lo más importante... No podemos llevarlos a todos, pero siempre y cuando se tomen decisiones que los beneficien a Panamá y a ellos será lo más bonito", agregó.

Panamá seré el anfitrión del Grupo B del certamen. Le acompañarán las selecciones de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Puerto Rico.

Te puede interesar: Selección de Panamá femenina prepara su viaje hacia Perú

Preselección de Panamá

Lanzadores: James González (LHP), Abdiel Mendoza (RHP), Brayan Cáceres (RHP), Humberto Mejía (RHP), Andy Otero (LHP), Miguel Gómez (RHP), Alberto Guerrero (RHP), Severino González (RHP), Steven Fuentes (RHP), Jaime Barría (RHP), Kevin Miranda (RHP), Kevin Rodríguez (RHP), Wilfredo Pereira (RHP), Harold Araúz (RHP), Sadrac Franco (RHP), Adriel González (RHP).

James González (LHP), Abdiel Mendoza (RHP), Brayan Cáceres (RHP), Humberto Mejía (RHP), Andy Otero (LHP), Miguel Gómez (RHP), Alberto Guerrero (RHP), Severino González (RHP), Steven Fuentes (RHP), Jaime Barría (RHP), Kevin Miranda (RHP), Kevin Rodríguez (RHP), Wilfredo Pereira (RHP), Harold Araúz (RHP), Sadrac Franco (RHP), Adriel González (RHP). Receptores: Leonardo Bernal, Adrián Sugastey, Mario Sanjur, Erasmo Caballero.

Leonardo Bernal, Adrián Sugastey, Mario Sanjur, Erasmo Caballero. Cuadro interior: Carlos Xavier Quiroz, Ryan Burrowes, Joshua Wright, Abraham Rodríguez, Jean Arnáez, Johan Camargo, Edgar Muñoz, Hector Rayo.

Carlos Xavier Quiroz, Ryan Burrowes, Joshua Wright, Abraham Rodríguez, Jean Arnáez, Johan Camargo, Edgar Muñoz, Hector Rayo. Jardineros: Jhony Santos, Luis Castillo, José Murdock, José Ramos.

Te puede interesar: Villarreal vs Barcelona | Se cancela el partido que se iba a jugar en Miami

Jugadores que compiten en ligas invernales

Christian Bethancourt (Receptor) - Tigres del Licey (Rep. Dominicana)

Paolo Espino (Lanzador derecho) - Tigres del Licey (Rep. Dominicana)

Kenny Hernández (Lanzador zurdo) - Leones del Escogido (Rep. Dominicana)

Darío Agrazal (Lanzador derecho) - Leones del Escogido (Rep. Dominicana)

Jhonatan Araúz (Cuadro interior) - Leones del Escogido (Rep. Dominicana)

Javier Guerra (Lanzador derecho) - Estrellas Orientales (Rep. Dominicana)

Enrique Saldana (Lanzador zurdo) - Boer (Nicaragua)

Teidin Frias (Lanzador zurdo) - León (Nicaragua)

Jorge García (Lanzador derecho) - Bravos de Margarita (Venezuela)

Abdiel Saldana (Lanzador derecho) - Bravos de Margarita (Venezuela)

Allen Córdoba (Jardinero) - Obregón (México)

Alberto Baldonado (Lanzador zurdo) - Yomiuri Giants (Japón)

Eduardo Tait (Receptor) - Mellizos de Minnesota (Liga Instruccional)

Pedro Catuy (Jardinero) - Diamondbacks de Arizona (Liga Instruccional).

Te puede interesar: Juegos Centroamericanos Guatemala 2025: Actividad del Team Panamá