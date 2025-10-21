Juegos Centroamericanos Guatemala 2025: Actividad del Team Panamá

Panamá/El Team Panamá vivió una jornada espectacular en los XII Juegos Centroamericanos durante el cuarto día de competencias, sumando 19 oros, 18 platas y 18 bronces tras una noche mágica en la Ceremonia de Inauguración.

🏅 EL DÍA DE LOS RÉCORDS CENTROAMERICANOS

El atletismo panameño fue el gran protagonista con cuatro nuevos récords históricos:

🥇 Cristal Cuervo - 400m planos (53.31 seg)

🥇 Chamar Chambers - 800m planos (1:48.41 min)

🥇 Relevo 4x100m femenino (46.16 seg)

🥇 Diddier Rodríguez - 3000m con obstáculos (9:28.00 min)

⚔️ ESGRIMA: TRIPLE PODIO PATRIO

La espada panameña cortó en seco:

• 🥇 Espada Masculina por Equipos

• 🥈 Espada Femenina por Equipos

• 🥈 Florete Femenino por Equipos

🌊 SURF: OLA DE METALES ASEGURADOS

¡Las olas también son panameñas!

• 🥉 Enilda Alonso - Bodyboard Femenino

• 🥉 Agustín Cedeño - Longboard Masculino (asegurado)

• 🥇 Layla Brady - Avanza a final por oro en Longboard Femenino

• Edonays Caballero y Stephanie Bodden lideran SUP

🏆 MÁS GLORIAS PARA PANAMÁ

• 🥇 Raúl Antadillas - 50m pecho (29.38 seg)

• 🥉 Anna Bjornestad/Karla Ching - Dobles Femenino tenis

• 🥉 Anselmo Delgado - Impulsión de bala (14.82m)

• Sóftbol masculino avanza invicto (4-1)

📊 BALANCE DEPORTIVO

✅ Hockey : Empate masculino 2-2 vs Costa Rica

: Empate masculino 2-2 vs Costa Rica ✅ Sóftbol : Doble victoria (8-7 Honduras, 5-0 Costa Rica)

: Doble victoria (8-7 Honduras, 5-0 Costa Rica) ❌ Voleibol : Caída en semifinales 0-3 vs Costa Rica

: Caída en semifinales 0-3 vs Costa Rica ❌ Balonmano: Derrota 15-45 vs Costa Rica

Con infromación del Comité Olímpico de Panamá

JUEGOS CENTROAMERICANOS: LA FIESTA DEPORTIVA MÁS ANTIGUA DE LA REGIÓN

Los Juegos Centroamericanos (Juegos Deportivos Centroamericanos) representan la cumbre del deporte de la región, un evento que trasciende lo competitivo para convertirse en un símbolo de la unidad e identidad de los pueblos del istmo.

A diferencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe —la justa multidisciplinaria más antigua del mundo que data de México 1926—, los Juegos Centroamericanos fueron creados por la Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA) con un enfoque exclusivo en los países de Centroamérica. Su primera edición se llevó a cabo en Ciudad de Guatemala en 1973, estableciendo la tradición de celebrarse cada cuatro años.

El origen de estos juegos responde a la necesidad de contar con un espacio propio para elevar el nivel competitivo de los atletas centroamericanos. Son un eslabón fundamental en el ciclo olímpico, sirviendo como plataforma de preparación hacia competencias mayores, como los Juegos Panamericanos y, finalmente, los Juegos Olímpicos.

Históricamente, países como Guatemala y Costa Rica han ejercido un dominio constante en el medallero acumulado. En el caso de Panamá, su participación ha estado marcada por figuras de talla internacional y momentos de brillo, afianzándose como una de las potencias clave.

Ediciones importantes como Managua 2017 y la actual justa en Guatemala 2025 no solo impulsan la infraestructura deportiva local, sino que reafirman el objetivo primordial con el que fueron concebidos: fomentar la excelencia deportiva, la solidaridad y el intercambio cultural entre las naciones. La competición es una celebración de la hermandad y el talento que caracteriza a la región.