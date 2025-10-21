MLB| Serie Mundial 2025: Panamá podría beneficiarse con el 'Clásico de Otoño'. ¿De qué manera?

Dodgers vs Azulejos, Juego 1 de la Serie Mundial 2025, el viernes 24 de octubre a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La mesa está servida para la Serie Mundial 2025. Los Dodgers de Los Ángeles visitarán el Rogers Centre para jugar contra los Azulejos de Toronto en los dos primeros juegos de ese enfrentamiento. Una vez arranque esa contienda se comenzará a escribir una historia que, al final, puede llenar de orgullo a Panamá.

Aunque no se encuentre dentro de la nómina que compite en la presente postemporada, los Azulejos contaron en esta campaña con el pelotero panameño Leonardo Jiménez; uno de sus jóvenes talentos en el cuadro interior que debutó en las Grandes Ligas en el año 2024.

Te puede interesar: MLB Playoffs resultado| Azulejos vuelan hacia la Serie Mundial

Jiménez pasó gran parte de este año en las Ligas Menores, sin embargo era parte de la nómina que el equipo de Toronto presentó para esta campaña. Al estar en ese grupo, el oriundo de la provincia de Los Santos podría recibir un anillo, al igual que el resto de sus compañeros, si los Azulejos ganan la edición venidera del 'Clásico de Otoño'.

El panameño jugó 18 partidos en la temporada regular durante el mes de julio. En ese periodo conectó dos imparables en 29 turnos, uno de ellos fue cuadrangular, con una carrera anotada y dos empujadas. A la defensa, Jiménez jugó 15 partidos en la segunda base, ocho de ellos como titular, y uno en el campocorto. En ambas posiciones tuvo porcentaje de fildeo de 1.000.

Durante esta temporada, Jiménez lidió con molestias físicas que limitaron su presencia en el terreno de juego. En las Menores, el santeño jugó 26 partidos, 19 de ellos con los Buffalo Bissons, sucursal de los Azulejos en Triple A.

Si Jiménez se lleva su anillo se uniría a un grupo selecto de panameños que han ganado la Serie Mundial. En esa lista están los siguientes peloteros:

Héctor López: 1961, 1962 con los Yankees de Nueva York

1961, 1962 con los Yankees de Nueva York Ruthford Salmon: 1970 con los Orioles de Baltimore

1970 con los Orioles de Baltimore Manny Sanguillén: 1971, 1979 con los Piratas de Pittsburgh

1971, 1979 con los Piratas de Pittsburgh Allan Lewis: 1972, 1973 con los Atléticos de Oakland

1972, 1973 con los Atléticos de Oakland Rennie Stennett: 1979 con los Piratas de Pittsburgh

1979 con los Piratas de Pittsburgh Omar Moreno: 1979 con los Piratas de Pittsburgh

1979 con los Piratas de Pittsburgh Juan Berenguer: 1984 con los Tigres de Detroit y 1987 con los Mellizos de Minnesota

1984 con los Tigres de Detroit y 1987 con los Mellizos de Minnesota Mariano Rivera: 1996, 1998, 1999, 2000 y 2009 con los Yankees de Nueva York

1996, 1998, 1999, 2000 y 2009 con los Yankees de Nueva York Ramiro Mendoza: 1996, 1998, 1999, 2000 con los Yankees de Nueva York y 2004 con los Medias Rojas de Boston

1996, 1998, 1999, 2000 con los Yankees de Nueva York y 2004 con los Medias Rojas de Boston Carlos Ruíz: 2008 con los Phillies de Philadelphia

2008 con los Phillies de Philadelphia Johan Camargo: 2021 con los Bravos de Atlanta

Te puede interesar: Juegos Centroamericanos Guatemala 2025: Actividad del Team Panamá

El caso Springer

Además de Leonardo Jiménez hay otro pelotero de los Azulejos que tiene vínculos con Panamá. Se trata de George Springer.

El jugador está relacionado con Panamá porque su abuelo paterno, del mismo nombre, nació en el territorio panameño. George Springer I vivió en Panamá hasta los 17 años, luego hasta emigró a Estados Unidos donde jugó al béisbol a nivel universitario con la Universidad Estatal Central de Connecticut.

Springer nació en New Britain, Connecticut (Estados Unidos), el 19 de septiembre de 1989. Además de tener un abuelo panameño, su madre es puertorriqueña. Estos lazos familiares le permiten jugar en el próximo Clásico Mundial de Béisbol con Estados Unidos, Puerto Rico y Panamá. Él ha mostrado interés de jugar para el equipo puertorriqueño en ese evento que se realizará en marzo del próximo año.

Te puede interesar: Juegos Centroamericanos Guatemala 2025: Nathalee Aranda consigue record y medalla de oro para Panamá

Formato y calendario

La Serie Mundial mantiene su sistema de competencia tradicional. Consiste en una serie pactada al ganador de cuatro de un máximo de siete partidos.

El conjunto que registró el mejor récord durante la temporada regular, entre los involucrados, será el que tenga la ventaja de casa. Por lo tanto tendrá la localía asegurada en cuatro de los siete encuentros programados.

En este caso los Azulejos poseen dicha ventaja ya que registraron 94 victorias y 68 derrotas. En tanto que los Dodgers se apuntaron 93 triunfos y 69 pérdidas.

El calendario de partidos es el siguiente:

Viernes 24 de octubre de 2025: Dodgers vs Azulejos

Dodgers vs Azulejos Sábado 25 de octubre de 2025: Dodgers vs Azulejos

Dodgers vs Azulejos Lunes 27 de octubre de 2025: Azulejos vs Dodgers

Azulejos vs Dodgers Martes 28 de octubre de 2025: Azulejos vs Dodgers

Azulejos vs Dodgers Miércoles 29 de octubre de 2025: Azulejos vs Dodgers (si es necesario)

Azulejos vs Dodgers (si es necesario) Viernes 31 de octubre de 2025: Dodgers vs Azulejos (si es necesario)

Dodgers vs Azulejos (si es necesario) Sábado 1 de noviembre de 2025: Dodgers vs Azulejos (si es necesario)

Todos los partidos iniciarán a las 7:00 p.m. (hora de Panamá).

Te puede interesar: Barcelona vs Olympiacos | De esta manera goleó el club catalán a los griegos