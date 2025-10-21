Juegos Centroamericanos Guatemala 2025: Nathalee Aranda consigue record y medalla de oro para Panamá

Panamá/La delegación panameña vive una jornada de gloria en el atletismo de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, y la reina de la pista y el campo es, sin duda, Nathalee Aranda.

La saltadora canalera ha conquistado la medalla de oro en la prueba de Salto Largo, revalidando su título regional con una marca que resonará en la historia del evento.

Otras noticias: Juegos Centroamericanos Guatemala 2025| Panamá se luce con faena de medallas y récords en el atletismo

Aranda firmó una actuación memorable con un salto de 6.22 metros. Este registro no solo le aseguró la presea dorada, sino que también estableció un NUEVO RÉCORD de Juegos Centroamericanos.

Un logro que subraya su dominio absoluto en la región, especialmente considerando que la marca anterior (6.17m, lograda en Managua 2017) también le pertenecía. Con un viento a favor de +0.5, la colonense demostró una técnica pulida y una potencia explosiva.

Este triunfo es un espaldarazo significativo para el atletismo panameño, que en la jornada de hoy ha cosechado un festival de medallas y récords. La victoria de Aranda en el Salto Largo consolida a la delegación panameña como una de las potencias a seguir en la tabla de medallas, llenando de orgullo al "Team Panamá" en Guatemala.

Otras noticias: Panamá, con Sebastián Ng y los hermanos Chocrón, culmina actuación brillante en El Jabalí

La tabla de medallas de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 se mantiene en constante movimiento, pero con un claro dominador: la delegación anfitriona.

Según el último corte, Guatemala se afianza en el primer lugar con una diferencia abismal, sumando hasta ahora 162 medallas totales, de las cuales 66 son de Oro, 52 de Plata y 44 de Bronce. Su desempeño es la referencia indiscutible de la justa regional.

En la lucha por la segunda posición, Costa Rica pisa fuerte al acumular 101 preseas totales, con 30 de Oro, mientras que Panamá se mantiene firme en el tercer puesto. La delegación panameña ha conseguido 25 medallas de Oro y un total de 66 preseas (21 de Plata, 20 de Bronce), situándose por delante de El Salvador (20 de Oro, 82 totales).

La tabla refleja una clara brecha entre el Top 4 y el resto de competidores. Honduras (8 oros, 37 totales), Nicaragua (5 oros, 32 totales) y Belice (0 oros, 2 totales) continúan la batalla por sumar en los días restantes. Con un total provisional de 482 medallas entregadas, se espera que el medallero siga evolucionando en las próximas jornadas antes de la clausura oficial.

Otras noticias: Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 | Así va el Team Panamá luego de 3 días de competencias