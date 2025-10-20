Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 | Así va el Team Panamá luego de 3 días de competencias

Team Panamá se mantiene en tercer lugar del medallero.

Panamá/Los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 continúan su curso y nuestro Team Panamá sigue dejando todo en cada escenario deportivo.

El esfuerzo, la determinación, la garra y el sacrificio han estado presentes siempre y prueba de ello son las 13 medallas de oro, 16 de plata y 15 de bronce que hemos logrado hasta el momento, para ubicarnos en el tercer lugar del medallero general.

A continuación, el repaso deporte a deporte de nuestro país en el Día 3 de actividades en Guatemala 2025.

Ciclismo: Wendy Ducreux ganó la medalla de oro en la prueba de fondo en ciclismo de ruta con tiempo de 2:50:36h en un recorrido de 90km (9 vueltas).

Maraya López acabó en el octavo lugar con tiempo de 3:02:21h Noemy Atencio no pudo terminar la prueba por una caída.

En la prueba de ruta masculina tuvimos a Bolívar Espinosa, quinto lugar con tiempo de 3:45:36h; Franklin Archibold, sexto lugar con tiempo de 3:45:36h; Christofer Jurado, onceavo lugar con tiempo 3:52:45h; Alex Strah, 13er lugar con tiempo de 4:08:18h; Michael Caballero, 14to lugar con tiempo de 4:08:18h, y Randish Lorenzo, 20mo lugar con tiempo de 4:08:18h.

Atletismo: Notable participación de nuestros panameños en atletismo que consiguieron cuatro preseas este domingo 19 en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

*Jonathan Cedeño, medalla de plata en Lanzamiento de Jabalina con 65,18m.

*Cristal Cuervo, medalla de plata en los 200m planos con tiempo de 23,75seg También por Panamá, Ivana Mc Farlane acabó en cuarto lugar con tiempo de 24,43seg.

*Arturo Deliser, medalla de bronce en los 200m planos con tiempo de 21,34seg.

*Leyka Archibold, medalla de bronce en los 100m con vallas con tiempo de 13,87seg.

Hockey : La selección femenina se impuso 5-3 a Nicaragua , mientras que la masculina fue superada 0-5 por Guatemala Ambos cuadros cierran hoy la fase de Pool contra Costa Rica.

: La se impuso a , mientras que la fue superada por Ambos cuadros cierran hoy la contra Voleibol (Sala) : El representativo nacional femenino fue superado 0-3 sets por Belice , mientras que en la rama masculina caímos en un apretado duelo 2-3 sets ante Nicaragua.

: El representativo nacional fue superado por , mientras que en la rama caímos en un apretado duelo ante Sóftbol : Panamá sufrió su primera derrota 2-12 ante su similar de Guatemala.

: sufrió su ante su similar de Acuáticos: En la natación artística, Katherine Castillo, quien ya había logrado medalla de bronce en Solo Técnico, completó su rutina en Solo Libre finalizando en quinto lugar con 79,8613 puntos.

Por el lado de las carreras, el nadador Jeancarlo Calderón le dio a nuestro país su medalla 44 en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 Fue segundo lugar en la prueba de los 50m mariposa (25,39seg).

Surf: Este fue el desempeño de nuestros representantes en surf en su tercer día de actividades en Guatemala 2025.

Bodyboard Femenino - Repechaje 2

Enilda Alonso gana su heat y avanza a Repechaje 3

Bodyboard Masculino: Repechaje 1

Davis Díaz ganó su heat y avanzó a Ronda 2 de repechaje

Shortboard Masculino - Ronda 4

Kai Gale Grani ganó su heat y avanzó a la final del evento y asegura medalla de plata

Shortboard Femenino - Repechaje 1

Isabella Goodwin pierde su heat y se despide del evento con un cuarto lugar Por su parte, Enilda Alonso avanza en su heat y pasa a Ronda 2 de Repechaje

Bodyboard Masculino - Repechaje 2

Davis Díaz pierde su heat y se despide del evento en la cuarta posición

Shortboard Femenino - Repechaje 2

Enilda Alonso avanza su heat y pasa a Ronda 3 de Repechaje.

Bádminton : Kelly Yau recibió su medalla de bronce de la Categoría Individual Femenina.

: recibió su de la Esgrima: Alessandra Aicardi, en Espada Individual, y Jeremy Miranda, en Sable Individual, alcanzaron importantes. medallas de plata en sus respectivas modalidades este domingo en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

También en Espada Individual Femenina compitió Valeria Martinelli (5to lugar) y María Benedito (13er lugar).

En Sable Individual Masculino igualmente vio acción Edward Gallardo (8vo lugar) y Moisés Espinosa (14to lugar).

Tiro Deportivo: Los atletas Juan Campos, Wilfredo Cruz y Aristides Guevara demostraron un gran trabajo en conjunto, técnica y la calidad de su puntería para llevarse la medalla de plata en Pistola de Aire 10m por Equipo.

Puntaje grupal de 1620-28x en estos XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Tenis : Anna Bjornestad y Karla Ching fueron superadas 60-62 por Guatemala en la categoría Dobles.

: fueron superadas por en la categoría Balonmano: El equipo Femenino fue superado 14-49 por Nicaragua y el Masculino 30-44, también por los pinoleros.

Lo que sigue

Para este lunes 20 de octubre, el Team Panamá participará en

Balonmano , desde las 3:00 pm

, desde las 3:00 pm Ciclismo , desde las 9:00 am

, desde las 9:00 am Esgrima , desde las 10:00 am

, desde las 10:00 am Atletismo , desde las 10:00 am

, desde las 10:00 am Hockey , desde las 11:00 am

, desde las 11:00 am Acuáticos , desde las 9:30 am

, desde las 9:30 am Sóftbol , desde las 9:00 am

, desde las 9:00 am Surf , desde las 9:00 am

, desde las 9:00 am Tenis , desde las 10:00 am

, desde las 10:00 am Tiro Deportivo , desde las 10:00 am

, desde las 10:00 am Voleibol, desde las 11:00 am.

