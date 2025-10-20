Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 | Así está el medallero luego de tres días de competencia

La delegación de Panamá sigue batallando entre los grandes de la región.

Panamá/Guatemala impone su poder en el medallero de los Juegos Centroamericanos 2025 y, hasta el momento, se consolida como la gran protagonista del evento regional con un botín de 120 medallas, reflejo de su dominio deportivo y del respaldo de su público local.

La delegación anfitriona ha logrado 52 de oro, 38 de plata y 30 de bronce, cifras que la mantienen en la cima de la clasificación general.

No obstante, con las competencias aún en pleno desarrollo —el evento se extiende hasta el 30 de octubre—, el panorama podría cambiar en los próximos días, especialmente en disciplinas que suelen repartir una gran cantidad de preseas en las jornadas finales.

En la segunda posición del medallero aparece Costa Rica, que continúa demostrando su consistencia con 64 medallas (19 de oro, 20 de plata y 25 de bronce). Muy cerca se ubica Panamá, en el tercer lugar, con un total de 44 preseas (13 de oro, 16 de plata y 15 de bronce), lo que confirma el crecimiento del deporte panameño y su presencia constante en los podios.

El Salvador, por su parte, se mantiene en la pelea con 58 medallas (12 de oro, 20 de plata y 26 de bronce), mientras que Honduras suma 24 preseas (6 de oro, 5 de plata y 13 de bronce), evidenciando la intensidad de la rivalidad centroamericana en cada disciplina. Más abajo, Nicaragua acumula 22 medallas (2 de oro, 3 de plata y 17 de bronce), y Belice celebra su único metal, una plata, que también tiene un gran valor simbólico para su delegación.

Hasta ahora, el medallero general contabiliza 333 preseas, repartidas en 104 de oro, 103 de plata y 126 de bronce, aunque estas cifras son provisionales y podrían modificarse conforme se desarrollen las finales pendientes en deportes como boxeo, tenis de mesa y natación, entre otros.

Con el impulso de su gente y el peso de la historia, Guatemala apunta a mantener su hegemonía en casa, pero los días finales prometen emoción, entrega y posibles sorpresas que podrían redefinir el podio en estos vibrantes Juegos Centroamericanos 2025, donde el talento regional continúa brillando con fuerza.

Panamá y sus medallas de oro.

Los atletas y equipos de Panamá han acumulado varias medallas de oro hasta la fecha en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025. Estos triunfos abarcan una variedad de disciplinas y categorías, tanto masculinas como femeninas y mixtas.

Categoría Masculina

En la rama Masculina, los atletas panameños se destacaron en varias pruebas:

• ACUÁTICOS (Natación): Se obtuvieron dos oros en este deporte. Bernhard Tyler Christianson ganó la prueba de 100m pecho con un registro de 00:01:04:23. Adicionalmente, el Equipo de Panamá se llevó el primer lugar en el relevo 4x100m libre, marcando 00:03:31:00. El cuarteto conformado por Isaac Luis Beitia Lasso, Jeancarlo Andrés Calderón Harper, Raúl Andrés Antadillas Ramírez y Andrey Villarreal brilló en el agua con una actuación impecable que les permitió subir a lo más alto del podio.

• ATLETISMO (Pista): Arturo Harmodio Deliser Espinosa consiguió la medalla de oro en los 100 mts planos con un tiempo de 00:00:10:38. Por su parte, Diddier Antonio Rodriguez Ruiz se coronó campeón en los 1500 mts planos, registrando 00:03:50:53.

• CICLISMO (Ruta): Franklin Erasmo Archibold Castillo obtuvo el primer lugar en la Contra Reloj Individual con 00:41:26:47.

• ESGRIMA (Esgrima): Arturo Isaac Dorati Ameglio ganó la prueba de Espada individual con un marcador de 15 - 10.

• JUDO (Judo): Alexis Harrison se llevó el primer lugar en la categoría de 81 kg, ganando por Ippon.

Categoría Femenina

Las atletas panameñas también lograron múltiples medallas de oro en la categoría Femenina:

• ATLETISMO (Pista): Gianna Ursula Woodruff Washington conquistó el primer lugar en los 400 vallas, con un tiempo impresionante de 00:00:55:65.

• CICLISMO (Ruta): Wendy Ducreux se hizo con el oro en la prueba de Ruta con 00:02:50:36.

• GIMNASIA Artística: Alyiah Danais Lide de Leon fue una doble medallista de oro, triunfando en la prueba de Piso (12.534) y también en la Viga de equilibrio (13.200).

• JUDO (Judo): Lilian Elyss Cordones Ruiz consiguió la medalla de oro en la categoría de 52 kg.

Categoría Mixta

Panamá también celebró una medalla de oro en la categoría Mixta:

• JUDO (Judo): El Equipo de Panamá se llevó el primer lugar en la competencia de Equipo Mixto, en la que participaron nueve atletas.