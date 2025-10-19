Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 | Así le fue al Team Panamá en el segundo día de competencias

El Team Panamá muestra una formidable versión en el segundo día de competencias en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Panamá/Increíbles sensaciones fueron las que nos dejaron nuestros atletas panameños este sábado 18 de octubre en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Deportes y modalidades que mantuvieron a más de cuatro millones de habitantes al borde del asiento con impresionantes resultados. Un país que quiere hacer historia en estos Juegos, un equipo que se mantiene unido y en busca de más logros y récords.

Panamá cerró la nueva fecha con 12 medallas de oro, 10 de plata y otras 12 de bronce: 34 en total, para un segundo lugar momentáneo en el medallero general.

A continuación, los detalles de nuestra participación en el día dos de Guatemala 2025:

- Atletismo: Fueron cuatro las medallas que nos regaló este deporte el día sábado 18 en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025:

* Gianna Woodruff se llevó la medalla de oro en los 400m vallas con tiempo de 55.65seg, imponiendo, además, nuevo récord de Juegos Centroamericanos. La anterior mejor marca también estaba en su poder.

Leyka Archibold concluyó en cuarto lugar con tiempo de 59.91seg en esta prueba.

* Diddier Rodríguez le añadió una nueva presea dorada al medallero general para nuestro país con su triunfo en los 1500m planos con tiempo de 3:50.53min.

Rodríguez volverá a la pista del Complejo de Quetzaltenango este lunes 20 en la prueba de los 3000m con obstáculos de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

* Medalla de oro para Arturo Deliser en los 100m planos de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 con tiempo de 10.38seg.

Arturo había hecho 10.39seg en la serie semifinal de más temprano, logrando así los dos mejores tiempos del día en su prueba.

* Juan Mosquera, con marca de 6.40m, le dio medalla de bronce al istmo en Salto Largo para finalizar una exitosa fecha.

- Ciclismo: Franklin Archibold se quedó con la medalla de oro en la prueba contrarreloj individual en Ciclismo Ruta de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. ‘El Águila’ tuvo un tiempo de 41:26.47min en distancia de 30km.

En la misma prueba, Bolívar Espinosa terminó en el quinto lugar.

Wendy Ducreux acabó cuarto lugar en la Contrarreloj Individual Femenina con tiempo de 34:46.84min.

- Fútbol (Playa): La selección de Fútbol Playa fue superada 2-5 por El Salvador en su último partido dentro de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Doblete de Luis Quintero para los nuestros.

El equipo debe esperar el resultado del juego del lunes 20 entre Guatemala y El Salvador para conocer con cuál medalla se quedará.

- Tenis: Las atletas Karla Ching y Anna Bjornestad compitieron en Individuales durante los dos primeros días de los Juegos. Anna dejó en Ronda 1 a la salvadoreña Daniela Aguilar; en Ronda 2 fue superada por Natalie Espinal, de Honduras. Mientras que Karla fue superada en Ronda 1 por la hondureña Alyssa Sucrovich.

Este domingo cierran participación en Dobles.

- Esgrima: En Florete Individual Femenino, Andrea Victoria logró el sexto lugar; Jeylin Celada, el noveno; y Edelis Martínez, el décimo.

En Florete Individual Masculino participaron Baudilio Espino (10mo lugar), Renan Guerrero (11avo lugar) y Osel Martínez (12avo lugar).

Por su parte en Sable Individual Femenino tuvimos en acción a Tiziana Delgado (8vo lugar) y a Ana Melissa Jaén (9no lugar).

- Judo: Panamá se quedó con la medalla de oro, de forma invicta, en Judo - Equipo Mixto de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

El equipo nacional estuvo conformado por: Lilian Cordones, Alexis Harrison, Kristine Jiménez, Némesis Candelo, Bernabé Vergara, Anna Tirado, Ronal González, José Luis Ortega, César Castillo y Julio César Escobar.

- Gimnasia (Artística): En la segunda jornada de la gimnasia artística de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 tuvimos destacados resultados para los atletas panameños en las finales individuales por aparatos:

Alyiah Lide De León

Suelo (Oro)

Viga (Oro)

Salto (Plata)

Barras Asimétricas (Bronce)

Tatiana Tapia

Suelo (Plata)

Richard Atencio

Arzones (Plata)

Barras Paralelas (Plata)

Suelo (Bronce)

- Tiro Deportivo: Luis Preciado, logrando 517-1x puntos; Aristides Guevara, con 476-4x puntos; y Wilfredo Cruz, con 437-5x puntos, batallaron en Pistola Tiro Rápido (25m).

- Bádminton: Kelly Yau alcanzó la medalla de bronce en Bádminton - Individual Femenino dentro de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. La panameña venció 2-1 sets a la costarricense Alison Jiménez en Cuartos de Final y fue superada (0-2 sets) en semifinales por la local Nikte Sotomayor.

Kyle Seixas, en Individual, fue superado en Cuartos de Final por el salvadoreño Uriel Canjura. En Dobles Mixto vio acción hasta Cuartos de Final junto a Kelly Yau.

- Hockey: La selección masculina disputó dos partidos: fue superado 1-3 por El Salvador en primera instancia y luego dio cuenta 5-0 de Nicaragua. Las chicas tuvieron una sola salida y fueron superadas 1-3 por el país anfitrión.

- Acuáticos: En la Natación Artística, Victoria Achurra y Katherine Castillo participaron en Dueto Libre. Sumaron 82.9017 puntos y terminaron en el cuarto lugar.

Mientras que, en unas ajustadas, pero emocionantes carreras, los representantes nacionales Bernhard Tyler Christianson, Raúl Antadillas y el equipo masculino de Relevo 4x100m Libre llenaron de orgullo al país en la Piscina de Mazatenango dentro de Guatemala 2025.

Christianson ganó los 100m pecho con tiempo de 1:04.23min, imponiendo nuevo récord regional en estos XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Antadillas le siguió muy de cerca con 1:04.24min para quedarse con la presea plateada en esta misma prueba.

Tyler también consiguió medalla de plata en los 200m combinado individual con tiempo de 2:11.13min.

Mientras que Isaac Beitia, Jeancarlo Calderón, Raúl Antadillas y Andrey Villarreal, en el Relevo 4x100m Libre, se bañaron de oro con tiempo de 3:31.00min.

- Sóftbol: En su segunda salida al diamante derrotaron 17-2 a Nicaragua. Marchan con marca perfecta de 2-0.

- Voleibol (Sala): En un dramático encuentro que se extendió hasta horas de la madrugada en Panamá, el equipo masculino se impuso 3-2 sets al local Guatemala, dejándolos fuera de semifinales. Por su parte, el equipo femenino fue superado (1-3) por Honduras.

- Surf: Así les fue a nuestros atletas de surf en el segundo día de competencia en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025:

Bodyboard Femenino - Repechaje 1: (Heat 1 a 1)

Enilda Alonso gana su heat de Repechaje 1 y avanza a ronda 2 de repechaje.

Bodyboard masculino - Ronda 2: (Heat de 3 avanzan 2)

Edwin Nuñez gana su heat de Ronda 2 y avanza a Ronda 3.

Shortboard masculino - Ronda 2: (Heat de 3 avanzan 2)

Kai Gale Grani gana su Heat y avanza a Ronda 3

Longboard masculino: Ronda 2 (Heat de 3 avanzan 2)

Edwin Pérez pasa en segunda posición y avanza a Ronda 3. Asegura medalla.

Bodyboard masculino - Ronda 3: (Heat man to man)

Edwin Nuñez gana su heat y pasa a la gran final asegurando medalla.

Bodyboard Femenino - Ronda 2 (Heat 1 a 1)

Verónica Correa gana su heat y pasa a la final asegurando medalla.

Shortboard masculino - Ronda 3: (Heat de man to man)

Kai Gale Grani gana su Heat y avanza a Ronda 4. Asegura medalla.

- Balonmano: Nuestras selecciones masculina y femenina continúan su andar en Guatemala 2025, adquiriendo valioso rodaje internacional para una disciplina que se mantiene en crecimiento.

Adicionalmente, la delegación nacional fue parte de la Ceremonia de Izada de Banderas, simbólico evento que reafirma la fraternidad de las siete naciones que compiten en estos Juegos.

Lo que sigue

Para este domingo 19 de octubre, el Team Panamá participará en:

- Balonmano, desde las 3:00 pm

- Ciclismo, desde las 10:00 am

- Esgrima, desde las 12:00 pm

- Atletismo, desde las 2:20 pm

- Bádminton, desde las 11:00 am

- Hockey, desde las 10:00 am

- Acuáticos, desde las 9:30 am

- Sóftbol, desde las 12:00 pm

- Surf, desde las 8:00 am

- Tenis, desde las 10:00 am

- Tiro Deportivo, desde las 10:00 am

- Voleibol, desde las 11:00 am.

Con infromación del Comité Olímpico de Panamá