Panamá/El Olympique de Marsella vivió una noche de ensueño en el Stade Vélodrome al golear 6-2 al Le Havre, en un partido lleno de intensidad y efectividad ofensiva.

Entre los protagonistas destacó el panameño Michael Amir Murillo, quien cerró la fiesta marcando el sexto gol al minuto 90+3, ratificando su gran momento con el club francés, para él este es su segundo gol de la campaña.

Con este resultado, el Marsella se adueña del liderato de la Ligue 1 con 18 puntos, superando por una unidad al Paris Saint-Germain, que queda segundo con 17.

Mason Greenwood fue la gran figura del partido, firmando un póker de goles que encaminó la victoria del Olympique de Marsella. El quinto tanto lo aportó Robinio Vaz, completando una actuación ofensiva demoledora. Le Havre se quedó con diez hombres desde el minuto 34, cuando Gautier Lloris fue expulsado por una mano en el área que derivó en penalti a favor del conjunto marsellés.

Los números de Michael Amir Murillo:

El panameño Michael Amir Murillo volvió a dejar su huella en el fútbol francés al marcar un gol en la contundente victoria del Olympique de Marsella por 6-2 ante Le Havre, en la jornada de la Ligue 1. Aunque ingresó desde el banquillo y disputó apenas 25 minutos, el defensor canalero tuvo una actuación determinante, cerrando el marcador al minuto 90+3 con una gran definición dentro del área.

De acuerdo con las estadísticas de Flashscore, Murillo obtuvo una calificación de 7.4 puntos, producto de un rendimiento sólido y eficaz. En ataque, realizó un disparo —el único que necesitó— con un xG de 0.58 y un xGOT de 0.48, demostrando su precisión frente al arco rival. Además, completó 9 de 10 pases (90%), incluyendo un 100% de efectividad en el último tercio del campo, lo que evidencia su aporte en la construcción ofensiva del equipo.

En defensa, el panameño ganó uno de cuatro duelos disputados, realizó una intercepción y sufrió una falta, además de recibir una tarjeta amarilla en los minutos finales. Su capacidad para aparecer en ataque y mantener intensidad en el cierre del encuentro reafirma su versatilidad, consolidándolo como una pieza valiosa para el entrenador del Marsella.

El gol de Michael Amir Murillo no solo decoró la goleada, sino que también ayudó a que el Olympique de Marsella se colocara líder de la Ligue 1 con 18 puntos, superando al Paris Saint-Germain, que queda segundo con 17 unidades. Un nuevo paso firme del defensor panameño, que continúa brillando en uno de los clubes más históricos de Francia.

