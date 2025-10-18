Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 | Franklin Archibold: El águila del ciclismo panameño conquista el oro

Panamá/Bajo el cielo guatemalteco, Franklin Archibold talló su nombre con letras de oro en la historia del deporte panameño.

Con un reloj que marcó 41:26.47 minutos, "El Águila" surcó la ruta de la contrarreloj individual para adjudicarse la medalla de oro en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, confirmando su condición de leyenda viva del ciclismo regional.

Otras noticias: En esgrima, Arturo Isaac Dorati Ameglio se coronó campeón en la modalidad de espada individual

Una Victoria Anunciada, un Dominio Consolidado

Desde su salida, Archibold demostró que había venido a Guatemala con un objetivo claro: reaffirmar la hegemonía panameña en las pruebas contra el cronó. Su pedaleo, sincronizado como un metrónomo de precisión, y su postura aerodinámica fueron el preludio de una actuación magistral que dejó al pelotón centroamericano masticando el polvo de su superioridad.

No Solo Archibold: Panamá Muestra Profundidad de Banco

Mientras Archibold coronaba lo más alto del podio, Bolívar Espinosa completaba una destacada actuación al terminar en la quinta posición de la misma prueba. Este doblete panameño evidencia la solidez del ciclismo nacional y su cantera de talentos, proyectando un futuro promisorio para la disciplina.

Las medallas de oro ganadas por Panamá hasta el momento

El primer metal dorado en ser reportado para la delegación panameña llegó gracias a la maestría de Arturo Isaac Dorati Ameglio. En la disciplina de Esgrima, Dorati se coronó campeón en la prueba de Espada individual. Demostrando una técnica impecable y nervios de acero, el esgrimista aseguró el Primer Lugar con un marcador final de 15 - 10.

El Judo Dorado de Panamá

El deporte de combate ha sido una mina de oro para Panamá, con tres victorias en la disciplina de Judo.

1. Lilian Elyss Cordones Ruiz, en la categoría de 52 kg, subió a lo más alto del podio, asegurando el Primer Lugar y la presea dorada.

2. El judoca Alexis Harrison replicó el éxito en la división de 81 kg. Harrison mostró su dominio al lograr la victoria a través de un Ippon, asegurando el codiciado oro para su país.

3. La superioridad de Panamá en el Judo se consolidó con la victoria en el Equipo Mixto. Un equipo compuesto por 9 atletas representando a Panamá se alzó con el Primer Lugar y la medalla de oro en esta crucial prueba de conjunto.

En resumen, Panamá ha conquistado cinco medallas de oro hasta ahora, destacando en la Esgrima con Arturo Isaac Dorati Ameglio y arrasando en el Judo con los triunfos individuales de Lilian Elyss Cordones Ruiz y Alexis Harrison, más la victoria del Equipo Mixto y Franklin Archibolt en ciclismo.