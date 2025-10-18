Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 | Así está el medallero a esta hora

Más allá de los récords y las ovaciones, el medallero se convierte en el termómetro que mide el rendimiento de cada delegación.

Panamá/La emoción, el talento y la rivalidad deportiva se han apoderado de Guatemala, sede oficial de los Juegos Centroamericanos 2025.

Durante varias jornadas intensas, atletas de Belice, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y el anfitrión Guatemala han competido con pasión en busca de la gloria regional, dejando huella en cada disciplina y escribiendo nuevas páginas en la historia del deporte centroamericano.

Otras noticias: Juegos Centroamericanos: La delegación panameña ya obtuvo sus primeros resultados

Con más de una veintena de disciplinas en acción —desde el hockey sobre césped, kickboxing, tenis y tenis de mesa, hasta especialidades de precisión como el tiro con arco, tiro deportivo y tiro con armas de caza— el evento ha ofrecido un espectáculo diverso y vibrante. La adrenalina también se ha sentido en deportes colectivos como el softbol, polo acuático, baloncesto 3x3, fútbol masculino y fútbol playa, mientras que la elegancia y concentración brillaron en competencias como natación artística, esgrima, ajedrez y bádminton.

Más allá de los récords y las ovaciones, el medallero se convierte en el termómetro que mide el rendimiento de cada delegación. ¿Quién lidera el cuadro de preseas? ¿Qué país ha sorprendido con su ascenso? ¿Dónde se han concentrado las medallas doradas? A continuación, presentamos el estado actual del medallero, reflejo del esfuerzo, la estrategia y el corazón de cientos de atletas que han dado todo por sus colores.

Otras noticias: Juegos Centroamericanos Guatemala 2025| Panamá brilla en el arranque de la fiesta deportiva regional

La delegación de Panamá ya comenzó a brillar con fuerza en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, sumando sus primeras medallas de oro en distintas disciplinas. El país istmeño celebra con orgullo el talento y la entrega de sus atletas, que han dejado en alto la bandera nacional en cada competencia.

En esgrima, Arturo Isaac Dorati Ameglio se coronó campeón en la modalidad de espada individual, tras imponerse con un marcador de 15-10 en una final llena de técnica y determinación. Su victoria representa la primera presea dorada para Panamá en esta edición de los juegos.

La jornada dorada continuó en el judo, donde Lilian Elyss Cordones Ruiz se consagró campeona en la categoría de 52 kg, demostrando fuerza, precisión y temple sobre el tatami. Poco después, Alexis Harrison amplió el éxito panameño al conquistar el oro en la categoría de 81 kg, venciendo por ippon y confirmando el dominio nacional en esta disciplina.

Con estas tres medallas de oro, Panamá inicia su participación en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 con paso firme y grandes expectativas, dejando claro que la garra y el espíritu competitivo de sus atletas siguen escribiendo páginas de gloria para el deporte panameño.

Otras noticias: F1 | Red Bull apuesta por el milagro y promete impulsar a Max Verstappen hacia su quinto título