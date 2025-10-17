Juegos Centroamericanos: La delegación panameña ya obtuvo sus primeros resultados

Panamá/La delegación panameña ha tenido un arranque arrollador en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, un evento que inició sus compromisos este viernes 17 de octubre.

El Team Panamá, que cuenta con 503 atletas compitiendo en 36 deportes, demostró su poderío desde el primer día en las disciplinas de Fútbol Playa y Hockey sobre Césped.

FÚTBOL PLAYA: TRIUNFO 3-1 SOBRE GUATEMALA

La selección de Fútbol Playa 🇵🇦 inició su participación en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 con un gran triunfo. El equipo, que arrancó su compromiso desde las 11:00 am en Greenfield, se impuso con marcador de 3-1 sobre Guatemala.

Las anotaciones nacionales que sellaron esta victoria fueron obra de José Escobar, Ameth Ramos y Abdiel Escobar. El equipo de Fútbol Playa vuelve a la acción este sábado 18 de octubre, cuando se medirá a El Salvador a la 1:00 pm.

HOCKEY SOBRE CÉSPED: PALIZA 6-0 ANTE HONDURAS

¡Vencen en su debut! El equipo masculino de Hockey sobre Césped también celebró una victoria aplastante en el inicio del torneo. El encuentro, que se disputó desde las 10:00 am en Campo Marte, vio a los panameños superar a Honduras🇭🇳 con un contundente marcador de 6-0.

Los goles que aseguraron el triunfo y el liderazgo en su grupo fueron anotados por Eduardo Gordon, Jasson Miranda, Adonys Rodríguez, Rodrigo Flores, Yomar Martínez y Rocendo Villanueva.

El equipo de Hockey sobre Césped tendrá una jornada de doble cartelera este sábado 18 de octubre (mañana). Se enfrentarán a El Salvador a las 10:00 am y, posteriormente, a Nicaragua a las 2:00 pm (horarios de Panamá).

¡Bronce para Panamá en Guatemala 2025!

El gimnasta Richard Atencio le dio la primera medalla a Panamá 🇵🇦 en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Fue medalla de bronce en la modalidad All Around, con una puntuación de 72.750 puntos.

Además, Atencio clasificó a todas las finales de aparatos individuales, que se disputarán este sábado 18 de octubre.

El podio fue completado por los guatemaltecos Jaycko Bourdet con 76.400 puntos (oro) y Mario Tapeyro con 74.350 puntos (plata).

¡Contundente victoria del sóftbol masculino!

Panamá se impuso por 10-0 ante Belice 🇧🇿 en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, demostrando su poder ofensivo en el diamante.

El próximo compromiso será este sábado 18, cuando enfrenten a Nicaragua desde las 4:00 p.m.

¡Nueva medalla para Panamá en Guatemala 2025!

Las atletas Katherine Castillo y Victoria Achurra representaron a Panamá en Natación Artística - Dueto Técnico, dentro de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Adicionalmente, Katherine Castillo compitió en la modalidad Solo Técnico, donde logró la medalla de bronce con una puntuación de 160.3600 puntos en su rutina.

Esta es la segunda medalla para Panamá en lo que va de los Juegos.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el domingo 19 de octubre.

Con infromación del COP.