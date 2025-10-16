Torneo Conteca Panamá 2025 tuvo una segunda jornada con 'sabor guatemalteco'

La delegación de Guatemala se lució en una fecha donde Paulina Meza y César Hernández sacaron la cara por la representación panameña

Panamá/Los tenistas guatemaltecos, con un sólido equipo que dominó los partidos de la categoría de 12 años, brillaron en la segunda jornada del Torneo de la Confederación Centroamericana (Conteca) de Tenis.

La competencia se desarrolla en las canchas del complejo Fred Maduro, en Los Llanos de Curundú, y en el Club de Golf de Panamá.

Las mejores raquetas juveniles de Centroamérica dejaron todo su esfuerzo y corazón en las canchas istmeñas, en una segunda jornada de alaridos, donde los guatemaltecos sacaron las uñas al vencer a las delegaciones de Panamá y Nicaragua en la categoría de 12 años, en ambas ramas.

Paulina Meza, la raqueta número uno de Panamá en 14 años, y César Hernández sacaron la cara por el tenis istmeño al apuntarse sendas victorias en partidos correspondientes a la categoría de 14 años.

En medio de una jornada marcada por la intensidad y la alta temperatura que prevaleció en las canchas de cemento del Club de Golf de Panamá, el equipo masculino de Guatemala se impuso en la categoría de 12 años al ganar la serie 5-0 a Panamá.

El único revés para el cuadro de Guatemala fue ante Costa Rica, que le ganó la serie 3-2 luego de imponerse en el partido de dobles.

Entre tanto, el equipo femenino de Guatemala mantuvo su paso arrollador en el torneo tenístico al ganar sus tres confrontaciones frente a Panamá y El Salvador.

Sobre estos encuentros, el capitán del equipo guatemalteco, Manuel Lemus, indicó que la consistencia de sus jugadores fue la clave para sacar los triunfos.

“Dejaron todo el esfuerzo en cancha y siguieron las instrucciones en una jornada de mucho calor”, dijo Lemus.

El guatemalteco Aris Alvarado abrió la jornada con un sólido triunfo por 4-1, 4-0 sobre el panameño Bobby Sossa.

Luego, Dancel Navarro, de Guatemala, derrotó 4-2, 4-1 al istmeño Gabrielle Parcells, mientras que Santiago López cerró con autoridad al superar 4-0, 4-0 a Matías Urrutibehety.

En la categoría masculina de 12 años, Joaquín Girod, raqueta número uno de Panamá, no pudo ante el costarricense David Mattos, quien lo superó en dos sets: 5-3 y 4-0.

En la división de 14 años, celebrada en el centro Fred Maduro, la panameña Paulina Meza se impuso por 6-0, 6-1 a la costarricense Sol Soto, mientras que el istmeño César Hernández venció al costarricense Lucas Mattos por 7-5, 6-2.

El certamen reúne a las mejores raquetas juveniles de la región en las categorías U10, U12 y U14, con participación de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá.

El torneo continuará este viernes con su tercera jornada, en la que los jóvenes buscarán seguir avanzando hacia el título del circuito Conteca 2025.

Panamá es sede de la segunda parada del calendario regional, cuya primera etapa se celebró en agosto pasado en Guatemala. El país campeón del Conteca 2025 se definirá precisamente en tierras panameñas.

Nota de prensa

