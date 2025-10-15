Torneo Conteca 2025 arranca en Panamá con una jornada intensa

El joven piloto se sobrepuso a algunos inconvenientes para completar una destacada actuación en el certamen panameño de karting

Panamá/Los tenistas panameños comenzaron con el pie derecho su participación en el II Torneo Conteca de Tenis, al vencer en su debut a las delegaciones de Nicaragua y Costa Rica.

La competencia se desarrolla en las canchas del complejo Fred Maduro de Los Llanos de Curundú y en el Club de Golf de Panamá.

Las mejores raquetas juveniles de Centroamérica mostraron su talento desde la jornada inaugural, en busca de avanzar a las siguientes instancias del certamen.

En una primera fecha marcada por la intensidad y el entusiasmo, el equipo uno de Panamá se impuso en la rama femenina de la categoría de 12 años al ganar los tres partidos individuales frente a Costa Rica.

María Celeste Núñez abrió la jornada con un sólido 6-0, 6-0 sobre la tica Victoria Zingone. Luego, Mariana Zerr derrotó a Indiana Montero por 5-4, 4-2, mientras que Melisa Huet cerró con autoridad al superar 4-0, 4-1 a Celeste Rocero.

En la categoría masculina de 12 años, Joaquín Girod, raqueta número uno de Panamá, se impuso por 4-1, 4-2 al nicaragüense Max Martínez. Carlos Samudio venció sin complicaciones a Jaime Fillol por 4-0, 4-0, y Andrés Arias selló la barrida panameña con triunfo de 4-1, 4-2 sobre Mateo Ho.

La división de 14 años también dejó actuaciones destacadas. El costarricense Fabián Pozuelo, segunda raqueta de su país, avanzó tras superar al guatemalteco [nombre pendiente] por un categórico 6-0, 6-0.

Por Panamá, Juan Pablo Rodríguez debutó con victoria 6-3, 6-3 ante el nicaragüense Jaime Ávila, y César Hernández se impuso con claridad 6-0, 6-0 al hondureño Sebastián Cardona.

En la rama femenina, Belén Ortiz (Costa Rica) derrotó 6-0, 6-0 a la panameña Ariadna Wever, mientras que la hondureña Camila Noé se impuso 6-2, 6-4 a Alicia Jerome, de Panamá. La istmeña Esther Altaleff cerró con una importante victoria 6-1, 6-4 sobre la hondureña Begoña Alloza.

El certamen reúne a las mejores raquetas juveniles de la región en las categorías U10, U12 y U14, con participación de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá.

El torneo continuará este jueves con su segunda jornada, en la que los jóvenes buscarán seguir avanzando hacia el título del circuito Conteca 2025.

Panamá es sede de la segunda parada del calendario regional, cuya primera etapa se celebró en agosto pasado en Guatemala. El país campeón del Conteca 2025 se definirá precisamente en tierras panameñas.

Edición 2025

Se realiza del 15 al 18 de octubre de 2025 en Panamá.

en Panamá. Participan alrededor de 120 tenistas de varios países de Centroamérica en las categorías U10, U12 y U14 .

de varios países de en las categorías . La delegación panameña está compuesta por 28 jugadores .

está compuesta por . Las competencias se utilizan las canchas de arcilla del c omplejo Fred Maduro (Curundú) y del Club de Golf de Panamá .

y del . La edición de Panamá es la segunda parada del circuito 2025; la primera se celebró en agosto en Guatemala .

es la del circuito 2025; la primera se celebró en agosto en . En cada categoría habrá premios (medallas) y puntos para el ranking regional.

habrá premios (medallas) y puntos para el ranking regional. Figuras destacadas que participan incluyen a Paulina Meza (Panamá) y a los mejores jugadores de cada país en sus respectivas categorías.

(Panamá) y a los mejores jugadores de cada país en sus respectivas categorías. También se están haciendo mejoras en infraestructura, pensando en competencias futuras como los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

