Mundial 2026: Conoce qué selecciones tienen su boleto para la cita de fútbol internacional

La Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) fue la primera en cerrar la persiana de sus eliminatorias.

Panamá/El camino hacia la Copa del Mundo de 2026, que será un torneo inédito y multitudinario con 48 selecciones, ya ha marcado a sus primeros 28 clasificados.

Si bien la mesa está servida para Canadá, Estados Unidos y México —los tres anfitriones de la Concacaf que clasificaron de oficio—, el resto del planeta fútbol vive una batalla épica por los 20 boletos que aún esperan dueño.

La Seguridad del Sur y la Explosión Afroasiática

La Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) fue la primera en cerrar la persiana de sus eliminatorias, confirmando la presencia de seis potencias. La vigente campeona, Argentina, liderada por Lionel Messi y Lionel Scaloni, buscará el bicampeonato. Junto a ella, aseguraron su lugar Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia. La emoción de la región se centrará ahora en el repechaje intercontinental, donde Bolivia espera su turno.

África (CAF) y Asia (AFC) han visto cómo sus grandes cuotas de clasificación se completaban con éxito. La CAF, que dispondrá de nueve equipos directos, vio cómo Costa de Marfil y Senegal lograron los últimos dos billetes directos en juego. Estos se unen a una poderosa lista que incluye a Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica.

Por su parte, la AFC, con ocho plazas directas, definió su nómina con Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Catar y Arabia Saudí. En un desafío a la geografía, Australia sigue cosechando éxitos en las eliminatorias asiáticas, después de hacer sufrir a Argentina en el Mundial 2022.

El Viejo Continente: Una Solitaria Bandera

Europa (UEFA), que enviará a dieciséis equipos a la cita mundialista, solo tiene un invitado confirmado hasta ahora. En un logro que Portugal y Francia todavía persiguen, Inglaterra se convirtió en el único equipo europeo en sellar el pasaporte. Tras golear 0-5 a Letonia, los ingleses reservaron su plaza, mientras que el resto de las 54 selecciones del Viejo Continente siguen peleando por las doce plazas directas para los ganadores de zona. Los restantes cuatro cupos se definirán en un repechaje europeo en marzo.

En Oceanía (OFC), el guion se cumplió con la lógica: Nueva Zelanda se llevó la única plaza directa que otorga la federación. Nueva Caledonia, tras perder la final, tiene la ilusión de participar en el repechaje internacional.

Con 28 selecciones confirmadas, el fútbol se prepara para un sorteo que se realizará el 5 de diciembre en Washington, mientras el mapamundi espera pacientemente para conocer a los 20 héroes que completarán el listado histórico de 48 participantes.

