Zinedine Zidane lo tiene claro. Espera dirigir a Francia en el futuro

La leyenda gala está seguro que volverá a estar al frente de un banquillo... ¿Será el de su país?

Italia/La leyenda del fútbol francés Zinedine Zidane insistió este domingo en que tiene ganas de entrenar a su selección "en el futuro", aunque subrayó que no tiene ninguna certeza al respecto.

"Estoy seguro de que volveré a entrenar", declaró Zidane en Roma durante el Festival del Deporte, organizado por el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport.

"En el futuro, y no estoy diciendo que vaya a suceder ahora, lo que quiero algún día es entrenar a la selección nacional (francesa). Ya veremos", añadió el campeón del mundo en 1998 y campeón de Europa en 2000 (108 apariciones, 31 goles).

Zidane, de 53 años, es el gran favorito para suceder a Didier Deschamps, quien dejará su puesto como seleccionador del equipo de Francia, que ocupa desde mediados de 2012, después del Mundial 2026, si los Bleus se clasifican.

Zidane puso su carrera de entrenador en pausa tras su salida del Real Madrid, donde fue entrenador de 2016 a 2018 y de 2019 a 2021, con quien ganó dos títulos de campeón de España (2017, 2020) y tres Ligas de Campeones consecutivas (2016, 2017, 2018).

Para ser un buen entrenador, explicó Zidane, "lo más importante es tener la pasión por el fútbol y tener las ganas de transmitir algo a tus jugadores, lo que llevas dentro de ti, en lo más profundo de ti".

"Un entrenador tiene un papel importante en los éxitos de su equipo, es el 80%... Transmite su energía, su deseo de hacer las cosas bien", continuó el antiguo jugador de Cannes (1988-92), Burdeos (1992-96), Juventus (1996-2001) y Real Madrid (2001-06).

Te puede interesar: Maratón de Chicago 2025, dominado por Jacob Kiplimo y Hawi Feysa

Trayectoria como entrenador

Inicios

2013-2014 : Asistente técnico de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Fue parte del cuerpo técnico cuando el club ganó la Décima (Champions League 2013-14).

: Asistente técnico de en el Real Madrid. Fue parte del cuerpo técnico cuando el club ganó la (Champions League 2013-14). 2014-2016: Entrenador del Real Madrid Castilla (equipo filial). Aquí dio sus primeros pasos como técnico principal.

Primera etapa en el Real Madrid (2016–2018)

Zidane asumió como entrenador del primer equipo el 4 de enero de 2016, sustituyendo a Rafa Benítez.

Logros más destacados

3 Champions League consecutivas (2015-16, 2016-17, 2017-18)

(2015-16, 2016-17, 2017-18) 2 Supercopas de Europa (2016, 2017)

(2016, 2017) 2 Mundiales de Clubes (2016, 2017)

(2016, 2017) 1 Liga española (2016-17)

(2016-17) 1 Supercopa de España (2017)

Se convirtió en el primer entrenador en ganar tres Champions League consecutivas en la era moderna.

Zidane renunció inesperadamente el 31 de mayo de 2018, tras el tricampeonato europeo, diciendo que el equipo necesitaba un "cambio de voz".

Segunda etapa en el Real Madrid (2019–2021)

Regresó el 11 de marzo de 2019, tras el breve paso de Julen Lopetegui y Santiago Solari.

Logros destacados

1 Liga española (2019-20)

(2019-20) 1 Supercopa de España (2019-20)

Aunque no logró repetir el éxito europeo, Zidane llevó al Madrid a competir al máximo nivel con una plantilla envejecida y en transición.

Volvió a dejar el cargo el 27 de mayo de 2021, citando falta de apoyo desde la directiva y una presión excesiva del entorno.

Te puede interesar: MLB Playoffs resultado| Cerveceros encierran a Cachorros y van contra Dodgers por el banderín de la Liga Nacional

Estadísticas como entrenador del Real Madrid