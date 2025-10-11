MLB EN VIVO| Cachorros vs Cerveceros: Juego 5 de la Serie Divisional por TVMAX y TVN Pass
Mira el partido AQUÍ
Estados Unidos/Los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee ponen la carne en el asador con su enfrentamiento en el quinto y decisivo partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.
Ganar es lo único que importa para ambos equipos que ganaron sus dos partidos de locales. Ahora definen al último clasificado a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en el American Family Field de Milwaukee.
El marcador favorece a los Cerveceros 2-1.
Alineaciones
Dada la importancia de este encuentro, ambos equipos no han dado muchos detalles sobre cómo se presentan a este encuentro. Aún así las alineaciones fueron reveladas y aquí las mostramos.
Cachorros
- Michael Busch, 1B
- Nico Hoerner, 2B
- Kyle Tucker, BD
- Seiya Suzuki, RF
- Ian Happ, LF
- Carson Kelly, C
- Pete Crow-Armstrong, CF
- Dansby Swanson, SS
- Matt Shaw, 3B
Lanzador abridor: Drew Pomeranz
Cerveceros
- Jackson Chourio, LF
- Brice Turang, 2B
- William Contreras, C
- Christian Yelich, BD
- Andrew Vaughn, 1B|
- Sal Frelick, RF
- Caleb Durbin, 3B
- Blake Perkins, CF
- Joey Ortiz, SS
Lanzador abridor: Trevor Megill
Así va la serie
Se han jugado cuatro partidos de este emparejamiento con los siguientes resultados:
- Sábado 4 de octubre de 2025: Cachorros 3-9 Cerveceros
- Lunes 6 de octubre de 2025: Cachorros 3-7 Cerveceros
- Miércoles 8 de octubre de 2025: Cerveceros 3-4 Cachorros
- Jueves 9 de octubre de 2025: Cerveceros 0-6 Cachorros