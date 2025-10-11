MLB EN VIVO| Cachorros vs Cerveceros: Juego 5 de la Serie Divisional por TVMAX y TVN Pass

Carson Kelly se desliza sobre el 'home plate' durante el partido entre Cachorros y Cerveceros
Cachorros y Cerveceros en acción / AFP

Estados Unidos/Los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee ponen la carne en el asador con su enfrentamiento en el quinto y decisivo partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

Ganar es lo único que importa para ambos equipos que ganaron sus dos partidos de locales. Ahora definen al último clasificado a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en el American Family Field de Milwaukee.

El marcador favorece a los Cerveceros 2-1.

Alineaciones

Dada la importancia de este encuentro, ambos equipos no han dado muchos detalles sobre cómo se presentan a este encuentro. Aún así las alineaciones fueron reveladas y aquí las mostramos.

Cachorros

  1. Michael Busch, 1B
  2. Nico Hoerner, 2B
  3. Kyle Tucker, BD
  4. Seiya Suzuki, RF
  5. Ian Happ, LF
  6. Carson Kelly, C
  7. Pete Crow-Armstrong, CF
  8. Dansby Swanson, SS
  9. Matt Shaw, 3B

Lanzador abridor: Drew Pomeranz

Cerveceros

  1. Jackson Chourio, LF
  2. Brice Turang, 2B
  3. William Contreras, C
  4. Christian Yelich, BD
  5. Andrew Vaughn, 1B|
  6. Sal Frelick, RF
  7. Caleb Durbin, 3B
  8. Blake Perkins, CF
  9. Joey Ortiz, SS

Lanzador abridor: Trevor Megill

Así va la serie

Se han jugado cuatro partidos de este emparejamiento con los siguientes resultados:

  • Sábado 4 de octubre de 2025: Cachorros 3-9 Cerveceros
  • Lunes 6 de octubre de 2025: Cachorros 3-7 Cerveceros
  • Miércoles 8 de octubre de 2025: Cerveceros 3-4 Cachorros
  • Jueves 9 de octubre de 2025: Cerveceros 0-6 Cachorros

