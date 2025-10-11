MLB EN VIVO| Cachorros vs Cerveceros: Juego 5 de la Serie Divisional por TVMAX y TVN Pass

Estados Unidos/Los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee ponen la carne en el asador con su enfrentamiento en el quinto y decisivo partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

Ganar es lo único que importa para ambos equipos que ganaron sus dos partidos de locales. Ahora definen al último clasificado a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en el American Family Field de Milwaukee.

El marcador favorece a los Cerveceros 2-1.

Alineaciones

Dada la importancia de este encuentro, ambos equipos no han dado muchos detalles sobre cómo se presentan a este encuentro. Aún así las alineaciones fueron reveladas y aquí las mostramos.

Cachorros

Michael Busch, 1B Nico Hoerner, 2B Kyle Tucker, BD Seiya Suzuki, RF Ian Happ, LF Carson Kelly, C Pete Crow-Armstrong, CF Dansby Swanson, SS Matt Shaw, 3B

Lanzador abridor: Drew Pomeranz

Cerveceros

Jackson Chourio, LF Brice Turang, 2B William Contreras, C Christian Yelich, BD Andrew Vaughn, 1B| Sal Frelick, RF Caleb Durbin, 3B Blake Perkins, CF Joey Ortiz, SS

Lanzador abridor: Trevor Megill

Así va la serie

Se han jugado cuatro partidos de este emparejamiento con los siguientes resultados: