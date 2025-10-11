MLB calendario| Esto es lo que viene en los playoffs de las Grandes Ligas

Los partidos de hoy (sábado 11 de octubre) y mañana (domingo 12) los podrás ver a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass

Estados Unidos/Los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas llegan a un punto álgido. Poco a poco se acerca la Serie Mundial y los equipos que aún están en contiendan darán el máximo esfuerzo por llegar y conquistarla.

Después de un desenlace emocionante en la Serie Divisional entre los Tigres de Detroit y los Marineros de Seattle, se espera un fin de semana que promete elevar la adrenalina de los fanáticos.

Cachorros - Cerveceros...Todo o nada

Los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee definirán este sábado cuál de ellos avanzará a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional cuando se enfrenten en el quinto juego de su Serie Divisional que tendrá como escenario el American Family Field.

Después de dos victorias de los Cerveceros como locales, los Cachorros se recuperaron y ganaron los dos encuentros disputados en el emblemático Wrigley Field. Ahora todo se resumirá en nueve episodios donde el ganador entrará en la lucha por el banderín del 'Viejo Circuito' frente a los campeones defensores, Dodgers de Los Ángeles.

Al registrar el mejor récord de la temporada regular, los Cerveceros (97-75) pasaron directamente a la Serie Divisional por lo que enfrentan, por primera vez en este año, un juego para decidir su futuro en la temporada. Esto contrasta con la realidad de los Cachorros que afrontaron una situación similar cuando jugaron el tercer partido de su serie de comodín ante los Padres de San Diego.

"Estuvimos en este juego el jueves de la semana pasada, así que es el mismo escenario", manifestó el manager del equipo de Chicago, Craig Counsell, en declaraciones difundidas por MLB.com. "Tuvimos que ganar dos victorias muy reñidas. Lo hicimos. Ahora tenemos la oportunidad y la diversión de ir a liquidar una serie", agregó.

Pat Murphy, manager del elenco de Milwaukee, manifestó que la confianza sigue intacta entre sus dirigidos a pesar de haber perdido dos partidos consecutivos en su visita a Chicago.

"Esperemos que las cosas cambien cuando lleguemos al Juego 5 en nuestra casa... Admiro a nuestro equipo. Tengo fe en nuestro club. Creo que esto tenía que suceder de esta manera", expresó.

Al momento de redactar esta nota no se tenían designados a los lanzadores abridores de ambos equipos. El juego comenzará a las 7:00 p.m. (hora de Panamá) y lo podrás ver a través de TVMAX y TVN Pass.

Marineros - Azulejos iniciarán su batalla

El domingo 12 de octubre se jugará el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en el Rogers Centre de Toronto donde los Azulejos recibirán a los Marineros de Seattle.

El equipo de Seattle tendrá que sobreponerse al cansancio en corto tiempo, tras vencer a los Tigres el viernes 10 de octubre en 15 episodios. Mientras que los 'pájaros azules' han tenido un tiempo de espera luego de superar en cuatro partidos a los Yankees de Nueva York en su Serie Divisional.

Esta serie será protagonizada por un equipo que quiere reverdecer laureles, como lo son los Azulejos, y otro deseoso de llegar a su primer 'Clásico de Otoño' y conquistarlo, en el caso de los Marineros.

Toronto buscará volver a la cima, algo que no consigue cuando conquistó la segunda Serie Mundial de su historia en 1993. Mientras que Seattle entra en la disputa por el banderín de la Liga Americana después de su aparición en esta instancia en el año 2001.

Lo que ocurra en ese primer encuentro lo podrás ver este domingo a las 7:00 p.m. (hora de Panamá) por TVMAX y TVN Pass.