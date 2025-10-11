MLB Playoffs resultado| Marineros clasifican al vencer a Tigres en maratón de 15 episodios

¡Partido decisivo! Cachorros vs Cerveceros, Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Nacional, hoy sábado 11 de octubre a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/Con el dominicano Jorge Polanco como héroe, los Marineros de Seattle derrotaron la noche del viernes 3x2 a los Tigres de Detroit en un extenuante desempate de la Serie Divisional de Grandes Ligas que se alargó hasta la decimoquinta entrada.

Los playoffs de las Mayores no habían registrado anteriormente un partido decisivo con tantas entradas.

Los Marineros ganaron así la eliminatoria por un global de 3-2 y clasificaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2001.

Seattle tendrá que recuperarse contra reloj del enorme desgaste de este partido, en el que emplearon hasta siete lanzadores, para enfrentar a partir del domingo a los Azulejos de Toronto por un lugar en la Serie Mundial.

En la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles esperan por el ganador del quinto y último partido del sábado entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorros de Chicago.

El desempate entre Marineros y Tigres fue un suplicio de más de cinco horas para los 47.000 aficionados de Seattle, que partía como claro favorito en esta serie.

Los Tigres, sin embargo, resistieron con uñas y dientes la eliminación gracias a lanzadores como Tarik Skubal, quien este viernes fijó un nuevo récord de ponches consecutivos en playoffs con siete.

Los locales inauguraron la pizarra de la mano de Josh Naylor en la única concesión de Skubal, que se retiró tras seis entradas en las que logró un total de 13 ponches y cedió dos hits.

Las gradas del T-Mobile Park quedaron congeladas en el sexto inning cuando Kerry Carpenter conectó un jonrón de dos carreras que puso por delante a los Tigres.

Los locales alcanzaron a igualar el marcador en el séptimo inning por mediación del dominicano Polanco tras sencillo del venezolano Leo Rivas.

El juego se adentró en unos interminables extra innings en los que ambos equipos desaprovecharon numerosos corredores en base y quemaron los brazos de tres abridores por bando.

Tommy Kahnle, el octavo lanzador de Detroit, fue el que concedió la carrera ganadora de Seattle en el decimoquinto inning.

Después de que coparan las bases, el dominicano Polanco conectó el hit que abrió el camino al plato de J.P. Crawford y permitió que los Marineros sigan soñando con llegar a su primera Serie Mundial.

