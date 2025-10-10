Brasil vs Corea del Sur resultado: Ancelotti dirige goleada con dobletes de Estevao y Rodrygo

El próximo martes , la selección brasileña enfrentará a Japón en Tokio .

Seúl, Corea del Sur/El Brasil del entrenador italiano Carlo Ancelotti jugó este viernes su mejor partido y goleó 5-0 a Corea del Sur, con dobletes de Estêvão y Rodrygo, en un amistoso de preparación hacia el Mundial de 2026.

Estêvão abrió el marcador en el minuto 13, tras una gran acción colectiva que Brasil inició en su propia área, preámbulo de la dominante presentación de la Canarinha en su visita al World Cup Stadium de Seúl. Rodrygo amplió distancias en el 41.

Otras noticias: Mundial Sub-20 Chile 2025 resultados| Estados Unidos y Marruecos agendan una cita en los cuartos de final

El joven extremo del Chelsea, de 18 años, repitió la dosis en el 47 y el futbolista del Real Madrid lo hizo en el 49.

Vinícius Júnior completó la cuenta en el 77 para los pentacampeones mundiales, que usaron una camiseta con un parche especial para conmemorar los 85 años del natalicio de Pelé, que se cumplen este mes.

La silueta de "O Rei" celebrando un gol coronaba la imagen en el uniforme.

"Fue un partido muy completo del equipo. Jugamos muy bien", dijo Ancelotti en rueda de prensa. "Hubo compromiso" y "cuando el equipo pone compromiso, sale la calidad individual", añadió.

Otras noticias: Miguel Ángel Russo | El fútbol argentino despide a la leyenda de Boca Juniors

- Nivel en alza -

Ancelotti presentó novedades en la alineación con los regresos de los madridistas Rodrygo y Éder Militão.

El central, que había jugado su último partido previo con Brasil en julio de 2024, dejó atrás dos graves lesiones que incluso le llevaron a pensar en el retiro, reconoció el propio zaguero esta semana.

Todo salió bien.

Una larga secuencia de toques que Brasil comenzó a hilar en su área, con participación de nueve de sus jugadores, incluido el portero Bento, terminó en un preciso pase profundo de Bruno Guimarães para que Estêvão firmara el 1-0.

La Veredeamarela disfrutaba con el balón y la siguiente anotación llegó cuando Vini atacó por la banda y cedió la pelota a Casemiro, que asistió a Rodrygo.

Después del descanso, dos pérdidas de Corea del Sur ante la presión de Brasil derivaron en nuevos tantos del gigante sudamericano: Estêvão robó la esférica y él mismo resolvió ante el meta Jo Hyeon-woo y, poco después, sería el turno, otra vez, de Rodrygo.

Otras noticias: El Salvador vs Panamá| Previa y alineaciones probables del partido de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026

En medio de un carrusel de cambios típico de partidos como este, los anfitriones parecieron mejorar.

Y, entonces, Brasil apeló al contragolpe para cerrar la goleada por intermedio de Vinícius.

"El equipo viene creciendo cada día" y "quedamos muy felices con nuestro desempeño", comentó Estêvão.

Fue el noveno partido de la Canarinha contra Corea del Sur, con saldo de ocho victorias y una derrota.

El próximo martes, la selección brasileña enfrentará a Japón en Tokio.

Los amistosos en Asia forman parte del plan de Ancelotti para enfrentar diferentes estilos de juego de cara al Mundial del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

En noviembre, en Londres y París, jugará con selecciones de África aún por confirmar y en marzo aspira a chocar con adversarios de Europa.

Alineaciones:

Corea del Sur: Jo Hyeon-woo - Seol Young-woo, Cho Yu-min, Kim Min-jae (Park Jin-seob, 63), Kim Ju-sung, Lee Tae-seok - Lee Kang-in (Lee Dong-gyeong, 81), Hwang In-beom (Jens Castrop, 46), Paik Seung-ho (Won Du-jae, 76), Lee Jae-sung (Kim Jin-kyu, 63) - Son Heung-min (Oh Hyun-gyu, 63). DT: Hong Myung-bo.

Brasil: Bento - Vitinho (Paulo Henrique, 70), Éder Militão, Gabriel Magalhães, Douglas Santos (Carlos Augusto, 70) - Bruno Guimarães (André, 80), Casemiro - Estêvão (Lucas Paquetá, 70), Rodrygo, Vinícius Júnior (Richarlison, 80) - Matheus Cunha (Igor Jesus, 80). DT: Carlo Ancelotti.