MLB EN VIVO| Phillies vs Dodgers: Juego 4 de la Serie Divisional por TVMAX y TVN Pass

Estados Unidos/La Serie Divisional entre los Phillies de Filadelfia y los Dodgers de Los Ángeles llega a su cuarto partido, cuyo escenario es el Dodger Stadium, y que lo puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

Aunque los Dodgers tienen la ventaja en la serie, por récord de dos victorias y una derrota, los Phillies reaccionaron y demostraron la capacidad que tienen para competir en una instancia donde la presión aumenta y se vuelve difícil de llevar para varios jugadores.

El marcador está empatado 0-0.

Abridores

Los Phillies reanudan su rotación abridora con el lanzador zurdo Cristopher Sánchez (13-5, 2.50 de efectividad). El dominicano participó en el primer juego de la serie, el pasado 4 de octubre. En esa ocasión trabajó cinco episodios y dos tercios en los que permitió cuatro imparables y dos carreras y propinó ocho ponches.

Por otra parte, los Dodgers depositan su confianza en Tyler Glasnow (4-3, 3.19 de efectividad). El derecho tuvo la oportunidad de lanzar en el primer partido donde se desempeñó como relevo, ya que el encargado de la apertura en ese encuentro lo fue Shohei Ohtani.

Glasnow no permitió carreras en una salida de un episodio y dos tercios. Se espera que tenga una mayor participación en este cotejo que es importante para el equipo de Los Ángeles que buscará la victoria para meterse en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Alineaciones

Los Dodgers repiten la formación que les llevó a la victoria en el primer partido de la serie. Will Smith se coloca en la receptoría, mientras que Max Muncy se mantiene fuera de la alineación ya que se enfrentan a Sánchez, que es un lanzador zurdo.

Mientras tanto, los Phillies aplican lo dicho en la frase: "alineación ganadora no se cambia". Por lo tanto mantiene el mismo orden al bate del juego anterior.

Dodgers

Shohei Ohtani, BD Mookie Betts, SS Teóscar Hernández, RF Freddie Freeman, 1B Tommy Edman, 2B Will Smith, C Alex Call, LF Kike Hernández, 3B Andy Pagés, CF

Lanzador abridor: Tyler Glasnow

Phillies

Trea Turner, SS Kyle Schwarber, BD Bryce Harper, 1B Alec Bohm, 3B Brandon Marsh, CF J.T. Realmuto, C Max Kepler, LF Nick Castellanos, RF Bryson Stott, 2B

Lanzador abridor: Cristopher Sánchez

Partido anterior

Los Dodgers cayeron 8x2 frente a los Phillies, que recortaron la desventaja en la serie a 2-1 impulsados por dos jonrones de Kyle Schwarber.

Los vigentes campeones se habían llevado dos victorias de Filadelfia y querían sellar la barrida frente a sus aficionados.

Pero los Phillies, segundo mejor equipo de la fase regular tras Milwaukee, se rebelaron en un partido que encarrilaron frente al reputado lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto y sentenciaron explotando las limitaciones del veterano Clayton Kershaw.

Tommy Edman abrió el marcador para los locales con un jonrón antes de que los Phillies encadenaran tres carreras en el cuarto inning frente a Yamamoto.

Schwarber pegó su primer cuadrangular ante el japonés y otro después frente a Kershaw.

El icónico lanzador, que se retirará tras estos playoffs a sus 37 años, fue bombardeado por los Phillies con dos jonrones, seis hits y cinco carreras en sus dos entradas sobre el montículo.

Schwarber ascendió al tercer lugar de cañoneros de Las Mayores en postemporada con 23 jonrones. Únicamente lo superan el dominicano Manny Ramírez (29) y el venezolano José Altuve (27).

Shohei Ohtani no pegó un hit en sus cinco turnos al bate para unos Dodgers que tendrán una segunda oportunidad de avanzar el jueves también en casa.

En la otra serie, los Cachorros vencieron 4x3 a los Cerveceros y se acercaron 2-1 con la intención de empatar en el cuarto episodio del jueves.

Información de AFP