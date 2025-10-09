Sintoniza el partido entre Panamá y El Salvador, el viernes 10 de octubre desde las 8pm (previa 7pm) EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

El Salvador/La Selección de Panamá ya está en El Salvador para enfrentar a su similar de ese país centroamericano en la tercera jornada de la Ronda Final en las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026. En la víspera de ese encuentro, Thomas Christiansen, técnico del combinado canalero, dio declaraciones en las que resaltó que él y sus dirigidos están conscientes de lo que se juegan en este encuentro el que calificó de "alta exigencia"

“Es nuestra obligación ganar... pero también la de El Salvador, ya que un empate nos deja un poco cojo a los dos”, manifestó.

Después de los dos empates de las jornadas anteriores, que tienen a Panamá con dos puntos en esta fase del torneo clasificatorio, Christiansen expresó que el grupo ha tenido tiempo para pensar sobre esta situación y que ahora percibe a los jugadores enfocados en lograr la victoria.

"Este mes hemos tenido tiempo para reflexionar, para analizar y para gestionar esta próxima eliminatoria que inicia mañana", expresó el timonel. "El grupo está unido, está con fuerza y sobre todo con confianza", agregó.

Christiansen calificó a El Salvador como un rival de cuidado que es capaz de crecerse en momentos importantes y más con el apoyo de sus fanáticos en el Estadio Cuscatlán.

"Nos vamos a encontrar un equipo con la capacidad de ganar un partido importantísimo como el de mañana, arropado por su gente en el Cuscatlán", indicó.

El estratega hispano-danés señaló que lo mostrado por los jugadores durante la concentración deja un mensaje positivo para el equipo en general, ya que ve a un colectivo fuerte mentalmente.

"Hay que sacar la mejor versión de nuestros jugadores", expresó. "Disfrutar jugando al fútbol es nuestra esencia y si lo disfrutamos lo haremos mejor", afirmó.

La selección panameña arribó a la ciudad de San Salvador en la tarde de este jueves. Luego de las palabras de Christiansen se procedía al reconocimiento de la cancha del Cuscatlán.