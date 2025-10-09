Bolillo Gómez: “Panamá es el mejor rival de Centroamérica, y no me da pena decirlo”

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/El entrenador de la Selección de El Salvador, Hernán Darío “Bolillo” Gómez, ofreció sus declaraciones previas al crucial compromiso ante Panamá, que se disputará este viernes 10 de octubre en el Estadio Cuscatlán, por la tercera fecha de la eliminatoria mundialista de CONCACAF rumbo a United 2026.

El estratega colombiano, con amplio recorrido en el fútbol internacional, destacó el respeto y la admiración que siente por el conjunto canalero, al que conoce muy bien tras haberlo dirigido en su histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018.

“Lo que pienso es que mañana nuestro equipo esté concentrado los 90 minutos, que tenga orden, personalidad y carácter. Panamá es el mejor rival de Centroamérica, y no me da pena decirlo, porque así se ha mostrado”, afirmó con sinceridad el Bolillo Gómez, quien buscará guiar a “La Selecta” hacia una actuación sólida frente a su exequipo.

El seleccionador añadió que los partidos de eliminatoria siempre representan un desafío distinto, lleno de emoción, presión y responsabilidad para todos los involucrados.

“Son encuentros especiales, diferentes, que traen muchas cosas. Estos compromisos están hechos para personas muy capaces: futbolistas, técnicos y directivos. Se viven con intensidad, concentración y análisis. Hemos hecho estudios, trabajos y evaluaciones”, subrayó.

Concentración total para un partido de alto voltaje

Gómez, quien dirige junto a su asistente Edgardo “Panzer” Carvajal, aseguró que su grupo está enfocado y comprometido con el objetivo de competir al máximo nivel frente a una Panamá que llega con ambición y solidez bajo el mando de Thomas Christiansen.

“Estamos preparados. Sabemos que Panamá ha estado en las últimas finales de la región y que cuenta con jugadores de gran nivel. Por eso, debemos mantenernos ordenados, con concentración y personalidad desde el primer minuto”, puntualizó el técnico.

El Bolillo Gómez conoce perfectamente la presión que significa jugar en el Cuscatlán, un estadio que será una auténtica caldera con todas sus localidades agotadas. Su experiencia, sumada a su profundo conocimiento del fútbol centroamericano, lo convierte en una de las figuras centrales del encuentro.

El duelo entre El Salvador y Panamá se disputará a las 7:00 p.m. hora local (8:00 p.m. hora de Panamá) y promete ser uno de los choques más intensos de esta jornada eliminatoria, con el condimento especial de ver al técnico que llevó a Panamá a su primer Mundial enfrentarse ahora a la selección que alguna vez condujo al mayor logro de su historia.

