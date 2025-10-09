El Salvador vs Panamá: Conoce de qué color jugará la sele en la batalla del Cuscatlán

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/La Selección Mayor de Panamá se encuentra lista para afrontar un duelo crucial en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, donde buscará sumar tres puntos vitales ante El Salvador este viernes 10 de octubre en el emblemático Estadio Cuscatlán, por la tercera fecha de la última ronda de las eliminatorias de la Concacaf.

El equipo nacional, dirigido por el entrenador Thomas Christiansen, completó su último entrenamiento en suelo panameño la mañana de este jueves en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes, donde afinó los últimos detalles tácticos antes de emprender el viaje rumbo a San Salvador en horas de la tarde, en vuelo chárter.

Durante la práctica, los jugadores realizaron movimientos tácticos intensos, simulando distintos escenarios de juego, especialmente la presión alta y el control de balón, aspectos que serán determinantes en el Coloso de Montserrat.

La delegación panameña tiene previsto realizar el reconocimiento oficial del campo del Estadio Cuscatlán en horas de la noche, exactamente a las 7:00 p.m. hora local (8:00 p.m. hora de Panamá), mismo horario en el que se disputará el compromiso de este viernes. El objetivo es adaptar el ritmo del grupo a las condiciones del estadio, conocido por su ambiente intenso y su histórica presión sobre los equipos visitantes.

Uniformes Confirmados para la Batalla en el Cuscatlán

Ya se han definido los uniformes oficiales para este encuentro que promete grandes emociones. La Selección de Panamá saltará al terreno de juego con su indumentaria completamente roja, acompañada de detalles en blanco. El guardameta utilizará un uniforme de color gris con acentos negros.

Por su parte, la Selección de El Salvador vestirá su tradicional uniforme azul con detalles en blanco, mientras que su portero utilizará una camiseta morado pálido con detalles en negro.

SEgún El Gráfico de El Salvador, el ambiente en la capital salvadoreña promete ser de máxima intensidad. El Estadio Cuscatlán reporta todas sus localidades agotadas, lo que anticipa una auténtica fiesta del fútbol centroamericano. Pese a ello, el plantel panameño se muestra enfocado y confiado en su capacidad para responder a la presión y buscar un resultado positivo que mantenga vivas sus opciones de clasificación.

Con Panamá en el tercer lugar del Grupo A con 2 puntos, la misión es clara: ganar o ganar para seguir soñando con el Mundial de 2026.

