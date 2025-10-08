Gabriel Gómez: "Quiero ver una selección que le ponga corazón, cabeza y huevos"

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/A pocos días del crucial compromiso entre Panamá y El Salvador por las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, el exseleccionado nacional Gabriel “Gavilán” Gómez habló sin filtros en el programa Somos La Sele, donde analizó el momento del equipo y lanzó un mensaje directo a los jugadores y al cuerpo técnico: “hay que jugar con corazón, cabeza y huevos”.

El exmediocampista, pieza clave en la histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018, enfatizó que este tipo de partidos se ganan con actitud y mentalidad fuerte, más allá del estilo o las condiciones del campo.

Otras noticias: El Salvador vs Panamá | ¡Atención! No caer en el juego del "Bolillo": el arte de la psicología inversa en el fútbol

“Esto es así que se juega la eliminatoria, no hay tiempo para jugar bonito y menos por la condición de la cancha”, afirmó Gómez, quien recordó que la falta de gol ha sido uno de los principales problemas del equipo en esta fase.

Sobre el aspecto táctico, el “Gavilán” señaló que Panamá ha generado oportunidades, pero carece de contundencia en la definición.

“Hemos tenido ocasiones ante Surinam y Guatemala, pero nos sigue faltando esa capacidad de finalización. En la Copa Oro fuimos eficaces y por eso resolvimos los partidos rápido”, sostuvo.

Otras noticias: El Salvador vs Panamá | Noticia importante para aficionados de la sele que estarán en el Cuscatlán

Una eliminatoria de mente y estrategia

Gómez también hizo referencia al llamado “juego psicológico” previo al duelo frente a la selección que dirige Hernán Darío “Bolillo” Gómez, su exentrenador y artífice de la clasificación a Rusia 2018.

“Me parece que es una estrategia bien marcada del Bolillo. Le abrió la puerta a toda la prensa para quitar presión a sus jugadores y hemos caído en lo que él quiere. Me lo dijo: su única herramienta es poner a Panamá como favorito”, reveló el exjugador.

Liderazgo y experiencia, factores clave

En cuanto a la ausencia de Aníbal Godoy, capitán de la selección, Gavilán manifestó su preocupación por la falta de figuras con peso en el camerino y sugirió nombres que, a su criterio, pudieron aportar experiencia y liderazgo.

“Yo hubiese llamado a Armando Cooper y a Luis ‘Negrito’ Quintero, porque son jugadores que contagian, motivan y tienen jerarquía. Tal vez no juegan 90 minutos, pero su presencia suma en el grupo”, expresó.

El exvolante también cuestionó el retraso en la llegada de los jugadores convocados, señalando que “no puede ser que a dos días del partido más importante, recién hoy tengamos el grupo completo”.

“El pantalón largo también juega. Así como lo hace Bolillo, también hay que ser inteligentes desde la planificación”, advirtió Gómez.

Otras noticias: Pandeportes aclara situación de palcos en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Cierre

Las palabras del “Gavilán” reflejan la tensión y las expectativas que rodean este nuevo capítulo eliminatorio. Más allá del respeto por lo que el “Bolillo” representó para el fútbol panameño, el mensaje de fondo es claro: no caer en su juego.

“Está bien que nos llevó al primer Mundial, pero hoy la historia es otra. Es momento de escribir una nueva página, con carácter, unión y resultados”, concluyó.

Otras noticias: Panamá golea a El Salvador en Juegos Codicader a pocos días del duelo de eliminatorias mundialistas