Panamá golea a El Salvador en Juegos Codicader a pocos días del duelo de eliminatorias mundialistas

Panamá/A través de Meduca en su portal web informó que la selección estudiantil de Panamá, representada por el Instituto Rubiano, logró una contundente victoria 4-0 sobre la Academia Británica Cuscatleca de El Salvador, en el partido correspondiente a la tercera fecha del fútbol masculino de los Juegos Estudiantiles Centroamericanos 2025, disputado en el Estadio Municipal de Tibás, Costa Rica.

Bajo un intenso sol, el conjunto canalero dominó las acciones desde el inicio, aunque en el primer tiempo se topó con una gran actuación del guardameta salvadoreño Matías Saravia, quien evitó en múltiples ocasiones la caída de su arco. La primera mitad concluyó con empate 0-0, reflejo del esfuerzo de ambos equipos en condiciones exigentes.

En la segunda parte, Panamá encontró la fórmula del gol. Al minuto 8, Mathías Fuentes (#8) abrió el marcador tras una gran combinación ofensiva. Luego, al 11’, Jesús Valencia (#10) amplió la ventaja con un remate colocado que desató la euforia de la afición panameña presente en Tibás. El tercer tanto llegó al 15’ por intermedio de Jacob Linares (#15), y finalmente, Valencia selló su doblete al minuto 32, dejando cifras definitivas de 4-0 para los panameños.

Pese al marcador abultado, el guardameta Saravia fue una de las figuras del partido, con intervenciones notables hasta que una lesión lo obligó a dejar el terreno de juego. El resultado reflejó la superioridad del Instituto Rubiano, que sigue destacando en la competencia estudiantil regional.

Más allá del ámbito escolar, este resultado llega como una coincidencia futbolística cargada de expectativa, ya que este viernes 10 de octubre, las selecciones mayores de El Salvador y Panamá volverán a verse las caras, esta vez por las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá ¿presagio? no lo sabemos, pero lo cierto es que los juveniles sacaron la casta en estos Juegos.

Actualmente, Panamá ocupa el tercer lugar del Grupo B con 2 puntos, y se encuentra fuera de los puestos de clasificación al Mundial. Por ello, el duelo en el Estadio Cuscatlán de San Salvador será vital para los dirigidos por Thomas Christiansen, quienes están obligados a sumar tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

Luego de este compromiso, la Selección de Panamá regresará a casa para medirse el 14 de octubre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez ante Surinam, actual líder del grupo. Una fecha doble decisiva, donde los canaleros buscarán combinar la garra y determinación mostrada por sus representantes estudiantiles con la ambición de una selección que sueña con volver a la Copa del Mundo 2026.

