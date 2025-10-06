El Salvador vs Panamá | Actuación de los futbolistas de la sele en el extranjero previo a las eliminatorias

Azarías Londoño atacante de Universidad Católica de Ecuador
Panamá/La Selección Nacional de Panamá se prepara para afrontar dos cruciales encuentros de la Fase Final de las Eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial 2026: el primero ante El Salvador el 10 de octubre y el segundo recibiendo a Surinam el 14 de octubre.

Los futbolistas panameños convocados cerraron su actividad con sus respectivos clubes alrededor del mundo, reportando minutos, victorias y destacadas actuaciones individuales que elevan el optimismo de cara a la concentración.

Protagonismo en Ataque: Goles y Asistencias

Dos figuras importantes en el esquema panameño llegan a la concentración con la pólvora encendida:

Azarías Londoño demostró su capacidad ofensiva al anotar y dar una asistencia con su club, Universidad Católica de Ecuador, justo antes de unirse a la convocatoria de Panamá.

Andrés Andrade también aportó ofensivamente al anotar el gol del empate para su club, el Lask, en un vibrante 3-3 ante el Hartberg. Además de su gol, Andrade fue fundamental en la construcción del juego con 84 toques y una precisión de pases del 82% (54 de 66 completados).

Motores del Mediocampo

El mediocampo panameño mostró solidez y gran capacidad de recuperación y creación antes de reportarse:

Aníbal Godoy fue titular por 84 minutos en la MLS, ayudando a la victoria de San Diego 4-2 ante Houston Dynamo. Godoy registró un alto nivel de precisión (51/52 pases precisos), recuperó 6 balones y ganó 4 duelos. Además, San Diego hizo historia al convertirse en el equipo de expansión en sumar más puntos en su temporada debut en la liga.

Adalberto Carrasquilla, aunque su club Pumas cayó 2-1 ante Chivas, fue titular por 81 minutos. El 'Coco' fue crucial en la generación, creando 3 oportunidades de gol y recuperando 7 balones.

Cristian Martínez fue titular en el empate 0-0 de su club Hapoel Ironi K. Martínez fue muy activo, creando 3 oportunidades de gol, realizando un disparo al arco, recuperando 6 balones y ganando 3 duelos.

En la zona defensiva, la experiencia y la regularidad primaron:

Luis Mejía fue titular y clave en el marco en la victoria de Nacional 2-1 ante Cerro Largo por la jornada 10 del fútbol uruguayo.

César Blackman fue titular los 90 minutos en la derrota 2-1 del Slovan Bratislava en la Conference League. 'Blaki' fue preciso en 47 de 54 pases, creó 3 oportunidades de gol y ganó 4 duelos.

Jiovany Ramos fue titular en la victoria de Academia Puerto Cabello 1-0 sobre Portuguesa, un resultado que les permite avanzar a los playoffs de la liga venezolana.

José Córdoba también fue titular en su club, destacando con 9 acciones defensivas realizadas, 7 balones recuperados y 2 duelos ganados.

Minutos de Cierre y Experiencia Adquirida

Otros legionarios también sumaron minutos o se reportaron tras obtener importantes victorias:

Edgar Yoel Bárcenas sumó 90 minutos con Mazatlán en la victoria 2-1 ante San Luis y está listo para la concentración.

Eduardo Guerrero fue titular por 76 minutos en el empate 1-1 del Dynamo Kiev ante Metalist 1925 en la primera división de Ucrania, manteniendo a su equipo en el segundo lugar de la tabla general.

Michael Amir Murillo ingresó 13 minutos en la victoria 3-0 del Marseille, registrando 5 de 8 pases precisos, 1 recuperación y 1 duelo ganado.

Edward Cedeño estuvo en el banquillo en la victoria de Las Palmas 1-0, aunque solo ha sumado 9 minutos oficiales en sus últimos compromisos (2 minutos ante Leganés el 20 de septiembre y 7 minutos ante Almería el 27 de septiembre).

Con estos antecedentes, los seleccionados panameños se reportan a la concentración, buscando trasladar su rendimiento individual en el extranjero a la cancha de la selección para sumar puntos cruciales en la eliminatoria.

