Al menos 15 lesionados en accidente ferroviario en el sur de México

México, México/Al menos 15 personas resultaron lesionadas este domingo luego de que un tren se accidentara en el estado de Oaxaca, en el sur de México, informaron autoridades.

El tren, con 241 pasajeros y nueve tripulantes a bordo, había salido de Salina Cruz, Oaxaca, en la costa del Pacífico, y se dirigía a Coatzacoalcos, estado de Veracruz, en el Golfo de México.

"Se presentó el descarrilamiento de la máquina principal" del tren "a la altura de Nizanda, Oaxaca", informó la Marina mexicana, que opera esa vía ferroviaria, y agregó que se brindaba "atención inmediata" a los usuarios.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó al menos una quincena de heridos.

"Se reportan 15 personas lesionadas, quienes fueron atendidas de forma inmediata, conforme a los protocolos de emergencia, y canalizadas para su valoración médica correspondiente", dijo el funcionario en la red social X.

El tren cumplía la ruta del llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que une el Golfo de México con el Pacífico y suele transportar carga y pasajeros. Fue inaugurado en 2023.

Esta vía férrea es una de las obras de infraestructura más importantes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo económico del sureste de México.