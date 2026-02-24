Trump anunció que Venezuela vendería entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a su país.

Washington, Estados Unidos/Estados Unidos recibió "más de 80 millones de barriles" de crudo "de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela", anunció este martes el presidente Donald Trump en su discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso.

"La producción de petróleo estadounidense ha aumentado en más de 600,000 barriles diarios", añadió el republicano, como muestra de lo que considera su éxito económico.

El ejército estadounidense derrocó y sacó de Caracas al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien ahora está detenido en una cárcel de Nueva York. Después de ese operativo, Trump anunció que Venezuela vendería entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a su país.

Criticó la sentencia sobre aranceles

El presidente Trump arremetió el martes contra el fallo de la Corte Suprema estadounidense que anuló sus aranceles globales, criticando la decisión frente a varios jueces que la habían respaldado.

La sentencia del máximo tribunal, publicada hace cuatro días, fue "muy desafortunada", dijo Trump en su discurso.

Trump aseguró que los socios comerciales de Estados Unidos están interesados en "mantener el acuerdo que ya negociaron", ya que él tenía el poder de empeorarles aún más las cosas.

Noticia en desarrollo...