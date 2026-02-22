Violencia y bloqueos estallan en México por la muerte del capo 'El Mencho'

El Ejército mexicano anunció este domingo que eliminó a "El Mencho" durante un operativo en la localidad de Tapalpa, Jalisco.

México/Bloqueos con vehículos incendiados, enfrentamientos armados y una población confinada en sus hogares marcaron la respuesta inmediata de grupos delictivos tras el operativo que culminó con la muerte del poderoso capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La violencia se apoderó de las calles de Jalisco y se extendió al vecino estado de Michoacán, donde las autoridades locales recomendaron a la ciudadanía no salir de sus casas, evidenciando la capacidad de reacción de los bloques violentos subordinados a esta organización.

El Ejército mexicano anunció este domingo que eliminó a "El Mencho" durante un operativo en la localidad de Tapalpa, Jalisco.

El capo de 59 años, uno de los más buscados por México y Estados Unidos —que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares—, resultó herido en el enfrentamiento y falleció "durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México", detalló el instituto castrense.

Informó AFP que el balance del operativo reporta siete delincuentes abatidos, tres militares heridos, dos detenidos del CJNG y la incautación de armamento especializado, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Para la ejecución de esta operación, el ejército destacó que, además de inteligencia militar central, "se contó con información complementaria" por parte de autoridades estadounidenses.

Golpe al narcotráfico

La muerte de "El Mencho" representa uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en años, comparable al arresto de Joaquín Guzmán "El Chapo" e Ismael "Mayo" Zambada, fundadores del Cártel de Sinaloa, actualmente presos en Estados Unidos. Formado en 2009, el cártel liderado por Oseguera se consolidó como una de las bandas más violentas de México, según el Departamento de Justicia estadounidense, que lo ha designado como organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

Autoridades de Estados Unidos aplaudieron el operativo. "Se me ha informado que fuerzas de seguridad mexicanas han matado a 'El Mencho', uno de los capos de la droga más sanguinarios", declaró en la red X Christopher Landau, subsecretario de Estado.

"Esto es un gran hito para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo (...). Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas del orden público de la gran nación mexicana", añadió.

Este hecho ocurre en medio de la presión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, para que México frene el envío de drogas, en particular del fentanilo.

Trump ha amagado en varias ocasiones con imponer aranceles a exportaciones mexicanas, al señalar que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha hecho lo suficiente para combatir al narcotráfico.

Cabe destacar que Oseguera era un viejo conocido del actual secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch. El 20 de junio de 2020, "El Mencho" ordenó un inédito asalto armado contra Harfuch en calles de Ciudad de México; el funcionario resultó herido y tres personas fallecieron, entre ellas dos escoltas.

Mientras Jalisco se prepara para recibir cuatro partidos del Mundial de Fútbol 2026, la región enfrenta ahora un escenario de incertidumbre tras la caída de su líder narco más emblemático.

Nota elaborada con información de la AFP.