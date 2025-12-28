Resultados del sorteo de la lotería del domingo 28 de diciembre de 2025

Conozca los resultados completos del sorteo dominical del 28 de diciembre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 28 de diciembre de 2025 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Primer premio: 5905

Letras: BBBD

Serie: 21

Folio: 9

Segundo premio: 2861

Tercer premio: 4691

Resultados del sorteo del domingo 28 de diciembre de 2025

