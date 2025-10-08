Pandeportes aclara situación de palcos en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) emitió un comunicado oficial para aclarar los rumores surgidos en los últimos días sobre una presunta exclusividad en la venta de alimentos y bebidas dentro de los palcos del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, durante el partido entre Panamá y Surinam, programado para el próximo 14 de octubre por las eliminatorias mundialistas.

En redes sociales circularon versiones que indicaban que los arrendatarios de los palcos solo podrían consumir productos de una empresa específica, situación que generó diversas reacciones y críticas entre aficionados y usuarios del estadio.

Ante esto, Pandeportes informó que, tras sostener conversaciones con la Federación Panameña de Fútbol (FPF), la situación fue aclarada. Según el comunicado, la Federación comunicó a los arrendatarios que dicha disposición no tiene efecto alguno, por lo que no se aplicará ninguna medida de exclusividad ni cobros adicionales en relación con el servicio de comidas y bebidas durante el encuentro.

El instituto agradeció la disposición de los directivos de la FPF para atender y resolver el tema de forma conjunta, destacando que el acuerdo busca beneficiar a todos los usuarios de los palcos y garantizar la buena organización del evento deportivo.

Asimismo, Pandeportes reafirmó su compromiso con la transparencia, el respeto institucional y la colaboración permanente con las distintas federaciones deportivas del país, subrayando su objetivo de trabajar por el bienestar de los aficionados y la correcta gestión de los escenarios deportivos nacionales.

Con esta aclaración, tanto Pandeportes como FPF buscan poner fin a los rumores y ofrecer tranquilidad a los asistentes al Estadio Rommel Fernández, de cara a un partido clave para las aspiraciones de Panamá en su camino al Mundial 2026.

INFRAESTRUCTURA DE LEYENDA: EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) DE PANDEPORTES EN DETALLE

Juan Díaz, Panamá — El Centro de Alto Rendimiento (CAR) que se construye en Juan Díaz se posiciona como una de las obras deportivas más significativas de Panamá. Este proyecto de infraestructura, caracterizado por ser moderno y funcional, está diseñado con la misión de transformar el deporte nacional, ofreciendo un beneficio directo a los atletas de alto rendimiento.

A continuación, se presenta un desglose exhaustivo de este complejo deportivo y su estado actual:

Ubicación y Estado de Avance

El CAR está estratégicamente ubicado en Llano Bonito, justo a un costado del Hipódromo Presidente Remón.

Aunque las instalaciones ya están siendo aprovechadas por el fútbol panameño de alto nivel, la obra reportaba un avance real de ejecución del 91.50% al 19 de mayo de 2025. La finalización contractual de la obra, ejecutada por el Consorcio Deporte Pameño, tiene como fecha límite el 28 de febrero de 2026.

Componentes Clave del Complejo

El CAR comprende múltiples componentes de infraestructura de alto nivel:

Componente

Estado de Avance Reportado

Fuentes

Pista de Atletismo y Cancha FIFA

La instalación de la grama ya fue completada. Se realizan labores continuas de fertilización y drenaje, además de trabajos de cercas perimetrales, pintura y adecuación de áreas exteriores.

Polideportivo, Administración y Áreas de Combate

Se están ejecutando trabajos de acabados, pruebas de sistemas eléctricos y de plomería, y la instalación de sistemas de aire acondicionado.

Centro Acuático

Están avanzando los diseños de los sistemas de climatización y estructuras internas, los cuales deben alinearse a los requerimientos técnicos actuales.

Piscina de Calentamiento

Se han iniciado las excavaciones del vaso de la piscina y las fundaciones estructurales.

Accesos al Proyecto

Se está progresando en la construcción de los carriles de entrada y salida, con una conexión directa desde la vía José Agustín Arango.

Cifras y Costos Financieros

El aspecto financiero del proyecto también es monumental:

• Costo Total Refrendado: El proyecto tiene un costo total refrendado que asciende a B/.47,533,622.94.

• Adendas: Este costo incluye tres adendas, siendo la más reciente por B/.10,996,927.75.

• Avance Financiero: El proyecto presenta un avance financiero del 90.81% en montos que han sido cobrados y están en trámite.

