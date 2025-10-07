El Salvador vs Panamá | Omar Browne: “Volver a la selección me llena de felicidad y motivación”

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/El futbolista panameño Omar “Cito” Browne se mostró muy complacido tras recibir nuevamente el llamado a la Selección Mayor de Panamá, luego de un tiempo sin ser tomado en cuenta por el entrenador Thomas Christiansen.

El atacante de Estudianets de Mérida en el fútbol profesional de Venezuela, fue convocado para los próximos compromisos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde Panamá enfrentará a El Salvador el 10 de octubre y a Surinam el 14 de octubre.

“Después del llamado me he sentido feliz de volver a la selección, era algo que estaba esperando. Sé mi capacidad y lo que puedo aportar. Con los compañeros que tengo seguramente me van a dar ese empujón para ser mejor”, expresó Browne de manera estoica, previo al tercer entrenamiento del equipo nacional.

El futbolista reconoció la importancia de los rivales, pero enfatizó que el grupo está enfocado en sumar puntos. “Sabemos lo que es el rival, pero nosotros también sabemos a lo que vamos y lo que estamos jugando. Hay que preparar bien el partido para ir allá y sacar los tres puntos”, afirmó el extremo panameño.

Browne también compartió detalles personales sobre su presente, destacando el papel de su familia como motor de inspiración. “El nacimiento de mi hija me ha hecho mucho más fuerte, y por eso estoy aquí. Representar al país con el corazón es algo muy lindo. Ver a tu hija todos los días te motiva a luchar más. Gracias a Dios y a mi hija por darme la fuerza para estar nuevamente con la selección”, añadió con emoción.

Finalmente, el jugador subrayó el ambiente positivo que se vive en el grupo y la importancia de mantener la unión. “Cuando una selección está unida, todo es más fácil. Con sacrificio, entrega y humildad, seguramente podemos ganar ambos partidos”, concluyó Omar Browne, ilusionado con dejar su huella en esta nueva etapa con la Selección de Panamá.

SELECCIÓN PANAMEÑA: LISTA OFICIAL DE CONVOCADOS

Fecha FIFA - Octubre 2025

PORTEROS

Orlando Mosquera » Al-Fahya FC (Arabia Saudita)

» Al-Fahya FC (Arabia Saudita) Luis Mejía » Club Nacional de Football (Uruguay)

» Club Nacional de Football (Uruguay) César Samudio » CD Marathón (Honduras)

DEFENSAS

José Córdoba » Norwich City (Inglaterra)

» Norwich City (Inglaterra) Andrés Andrade » LASK Linz (Austria)

» LASK Linz (Austria) César Blackman » Slovan Bratislava (Eslovaquia)

» Slovan Bratislava (Eslovaquia) Fidel Escobar » Deportivo Saprissa (Costa Rica)

» Deportivo Saprissa (Costa Rica) Jiovany Ramos » Academia Puerto Cabello (Venezuela)

» Academia Puerto Cabello (Venezuela) Amir Murillo » Olympique de Marsella (Francia)

» Olympique de Marsella (Francia) Eric Davis » CD Plaza Amador (Panamá)

» CD Plaza Amador (Panamá) Jorge Gutiérrez » Deportivo La Guaira (Venezuela)

VOLANTES

Aníbal Godoy » San Diego FC (Estados Unidos)

» San Diego FC (Estados Unidos) Edward Cedeño » UD Las Palmas (España)

» UD Las Palmas (España) Cristian Martínez » Ironi Kiryat Shmona (Israel)

» Ironi Kiryat Shmona (Israel) José Luis Rodríguez » FC Juárez (México)

» FC Juárez (México) Édgar Bárcenas » Mazatlán FC (México)

» Mazatlán FC (México) Adalberto Carrasquilla » Pumas UNAM (México)

» Pumas UNAM (México) José Murillo » CD Plaza Amador (Panamá)

» CD Plaza Amador (Panamá) Omar Browne » Estudiantes de Mérida (Venezuela)

» Estudiantes de Mérida (Venezuela) Ismael Díaz » Club León (México)

» Club León (México) Azarías Londoño » Universidad Católica (Ecuador)

DELANTEROS

Cecilio Waterman » Coquimbo Unido (Chile)

» Coquimbo Unido (Chile) José Fajardo » Universidad Católica (Ecuador)

» Universidad Católica (Ecuador) Tomás Rodríguez » Monagas SC (Venezuela)

