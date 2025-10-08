Jorge Dely Valdés es el nuevo entrenador del San Francisco FC

Panamá/El San Francisco FC anunció oficialmente el inicio de una nueva etapa en su historia con la presentación de su nuevo cuerpo técnico, encabezado por Jorge Dely Valdés como director técnico del equipo mayor.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club bajo el lema “¡Bienvenidos al Monasterio!”, marcando el comienzo de un nuevo capítulo para el conjunto chorrerano.

Otras noticias: LPF Clausura 2025| Atlético Nacional vs Alianza FC: "Pericos" levantan vuelo para cerrar la jornada 11

Junto a Dely Valdés, el cuerpo técnico estará conformado por Rolando Palma como asistente técnico y Juan Guillermo Walker como preparador físico, un trío con amplia experiencia en el fútbol nacional e internacional. La institución destacó que esta nueva dirección técnica llega con un mensaje claro: experiencia, liderazgo y compromiso serán las bases para fortalecer el proyecto deportivo del Poderoso de La Chorrera.

El comunicado del club resalta además la intención de consolidar una identidad basada en el trabajo, la disciplina y la pasión por los colores del San Francisco FC, valores que históricamente han caracterizado a una de las instituciones más emblemáticas de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Otras noticias: LPF resultados de la jornada 11, calendario y tabla de posiciones Torneo Clausura 2025

Para Jorge Dely Valdés, este regreso a los banquillos del fútbol local se da luego de su paso como entrenador de la Selección Sub-20 de Panamá, a la que clasificó al Mundial de Chile 2025, consolidando su nombre como uno de los técnicos más influyentes del país en la formación de nuevas generaciones.

El exdelantero de la selección nacional y hermano del también entrenador Julio Dely Valdés ya tiene una destacada trayectoria en la LPF, donde ha dirigido a clubes como Tauro FC, Plaza Amador y CAI La Chorrera, sumando títulos y experiencia en el ámbito local.

Con este nombramiento, el San Francisco FC busca recuperar protagonismo en el torneo y devolver la ilusión a su afición, apostando por un técnico identificado con el fútbol panameño y con la misión de devolver al club a los primeros planos de la LPF.

Comienza un nuevo capítulo en La Chorrera, y el Monasterio se prepara para una temporada cargada de expectativas bajo la conducción de Jorge Dely Valdés.

Otras noticias: El Salvador vs Panamá | Noticia importante para aficionados de la sele que estarán en el Cuscatlán